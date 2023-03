Sistema eSocial: mudanças e o compartilhamento de informações

As empresas devem estar atentas ao processo de mudança junto ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Uma nova exigência da União obriga, desde 16 de janeiro do ano corrente, as empresas informarem dados acerca de sentenças judiciais na esfera trabalhista, considerando informações sobre tratativas estabelecidas entre as partes: contratante e contratado. Além disso, a empresa deverá corroborar quando houver condenação solidária ou subsidiária.

A alteração não modificará o procedimento que armazena a classificação descritiva laboral - informações acerca do horário de chegada e saída do trabalhador, remuneração, alíquota previdenciária utilizada para desconto, férias, dentre outros pontos. Deverá constar no sistema as informações referentes aos casos homologados de cálculos requeridos pelo funcionário, decisões em convenções, acordos por meio do Núcleo Intersindical de Comissão de Conciliação Prévia (CCP), mecanismos criados por entidades representativas mediante a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Essa cobrança será após a data de início da variação, pois não houve prorrogação. Os critérios destacados devem ser seguidos, contudo, havendo violação nos pontos expostos as empresas podem ser penalizadas em até R$ 42.564,00, todavia, em caso de reincidência o valor da multa passa a ser duplicado. Diante dessa modificação, é fácil compreender a importância da união dos setores jurídico e recursos humanos a fim de evitar falhas no ambiente corporativo.

O programa eSocial foi instituído através do Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, com intuito de gravar informações cadastrais de funcionários em nuvens do Ambiente Nacional Virtual. Mesmo com parecer favorável, a medida passou a valer quatro anos depois, sendo considerado um grande marco para as instituições organizadoras de tributos e arrecadação de benefícios do trabalhador, pois unificou a mensagem entre órgãos distintos e simplificou o envio de dados com segurança, descartando a metodologia manual.