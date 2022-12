Sistema de saúde no Brasil é para poucos

O Brasil possui o sistema de saúde mais desejado no mundo e não podemos deixar de elogiar que somos especializados no tratamento para HIV e referência em transplantes de órgãos. No entanto, um sistema de saúde que atende mais de 190 milhões de pessoas por ano, merece um olhar mais atento da gestão que o administra.



Segundo a Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do estado estabelecer diretrizes que proporcionem uma saúde pública acessível à população. Aqui temos uma problemática, muito debatida e ainda sem solução. O que deveria ser direito de todos, é realidade para poucos. Qual a garantia de que uma cidadã no sertão nordestino terá acesso fácil a um mamógrafo, sem necessitar se deslocar para a capital da cidade?



Mesmo se deslocando, o exame corre o risco de não acontecer, uma vez que, ao chegar na unidade de saúde, ainda terá que enfrentar longas filas de espera que podem durar dias, semanas ou anos. Como clínico geral e médico voluntário do Cruz da Vida, sou testemunha desses casos durante as ações. Consulto famílias que não conseguem atendimento na localidade, pois não há médicos, equipamentos e muito menos vagas.



Para que o atendimento seja bem sucedido, parte da população recorre aos planos de saúde. Porém, quanto aqueles em situação de vulnerabilidade, que mal recebem um salário mínimo para pagar as despesas fixas, como irão arcar com um médico particular?



Nosso país tem potencial suficiente para suprir as necessidades do SUS e torná-lo referência mundial. Contudo, nos falta uma gestão que realmente se importe em investir nesse sistema, de modo que todos sejam beneficiados. Uma das soluções seria focar os custos em prevenção, mas falhamos quando usamos os recursos apenas para tratamentos, o que aumenta exponencialmente os gastos.



O SUS não precisa ser reformulado, pois seu modelo é plausível. Agora, uma administração que se preocupa em retirar os gargalos que impedem o avanço desse sistema e que promova com êxito assistência aos cidadãos, principalmente aos em situação de vulnerabilidade, seria o pontapé para a transformação do cenário da saúde pública no país.



Carlos Anderson Coelho Feitosa é clínico geral e médico voluntário do Cruz da Vida