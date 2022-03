Sistema de saúde mais eficiente

O acesso aos serviços de saúde pública é um direito de todo cidadão, conforme consta na nossa Constituição. Cerca de 80% da população brasileira depende da saúde pública, porém temos um Sistema Único de Saúde subfinanciado, que exige muito planejamento e gestão eficiente. Temos que disponibilizar para a sociedade habilidades, competências e, sobretudo, atitudes para solucionar essa questão. Neste sentido, apresentei na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de indicação nº 184/2020 na intenção de criar o portal de especialidades médicas do Estado do Ceará, para que o paciente que necessite de um especialista seja atendido na própria unidade básica de saúde pelo médico generalista com o apoio remoto de um profissional especializado na central de especialidades.

Nesta linha de eficiência, temos hoje um sistema de saúde compartilhado do Estado com um ou mais municípios. Esses consórcios viabilizam uma unidade hospitalar ou uma policlínica para determinada região dividindo responsabilidades entre o Estado e um grupo de municípios, o que garante acesso a consultas e exames que só seriam possíveis na rede particular.

Em janeiro, participei, ao lado do governador Camilo Santana e outras autoridades, da inauguração da Policlínica de Maracanaú, equipamento que integra esse sistema de saúde, dispondo de 12 especialidades médicas e atendimento multiprofissional. O equipamento serve à população de Maracanaú e cidades próximas, integrantes do consórcio de saúde da Microrregião de Maracanaú, totalizando mais de 546 mil pessoas.

No compartilhamento de responsabilidades, a Policlínica de Maracanaú será custeada em parte pelo Governo do Estado, que entra com 40% do total, e os 60% serão bancados pelo consórcio formado por Maracanaú, Acarape, Guaiúba, Maranguape, Barreira, Pacatuba, Palmácia e Redenção.

Porém, não podemos pensar em saúde pública sem outras soluções, e a responsabilidade dos gestores municipais é muito importante na promoção da qualidade de vida, através do saneamento básico adequado, da educação de qualidade, de vagas nas creches, de moradia, da estrutura adequada para a prática de esportes, de mobilidade urbana etc.

Tadeu Oliveira é empreendedor e cirurgião dentista