Sinais de abuso psicológico

Alessandra Augusto é psicóloga e voluntária no Projeto Justiceiras

Quando falamos de violência ou tortura, pensamos logo em agressão física. O abuso ou violência psicológica tem por características palavras ou atos que colocam a mulher em condição de humilhação, privação da liberdade de falar ou expressar, ser subjugada. Também gera a degradação da sua moral, quando é impedida de exercer sua vida social ou crença.

É importante falarmos sobre esse tema, pois como não existe uma agressão física com empurrões, socos e sem a utilização da força física, muitas vezes a mulher não sabe que está vivendo uma violência. O abuso não acontece do dia para noite, a pessoa já vem dando indícios. Por exemplo, se eu tenho um namorado que começa a me limitar em relação aos meus amigos, eventos sociais e pontuando em relação às minhas roupas. Quando esse relacionamento evolui, a situação pode se estender na vida conjugal.

Muitas pessoas acreditam que abuso psicológico só acontece nas camadas mais baixas da sociedade e isso não é verdade. Há casos em que o companheiro aparentemente era perfeito e com uma situação financeira boa e se transforma.

O ideal é buscar conhecer a família, o comportamento do companheiro, como ele era com os antigos relacionamentos. Pergunte como foi o término, atente-se como ele é com a família, como se comporta.

Geralmente quem pratica o abuso psicológico está caracterizado como abusador manipulador. Ele faz a vítima acreditar que a culpa é dela. São usadas frases como “eu só fiz isso porque você me provocou”. Ou “se você não tivesse feito isso eu não teria feito aquilo”. Ela se deprime e fica buscando nela o porquê dele agir assim.

O trabalho do psicólogo é fazer a mulher perceber e reconhecer que está vivendo isso. Os psicólogos acolhem mulheres fragmentadas e desacreditas. No processo terapêutico, objetivamos reestruturar a autoestima e desconstruir crenças disfuncionais e ressignificar os fatos, buscando libertá-la do trauma. É importante mostrar que existe vida após o abuso e essa mulher merece e tem o direito de ser feliz.

