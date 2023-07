Simplificar sim, desapropriar o Nordeste não

Estranho tamanha euforia na aprovação desta reforma tributária, sendo este novo modelo ainda incompreensível e pouco debatido.



A sensação é de que existem interesses baseados na personificação, ou seja, tem pai, avô, padrinho e até primo da reforma buscando o mérito histórico da aprovação, sem, no entanto, que estados, municípios e setores da economia, especialmente agro e serviços, tenham convicção da mudança positiva.



É louvável a simplificação, isto é um fato; mas considerando uma regra de transição longuíssima, aumentará em muito o custo de equipes e processos ligados aos departamentos que tratam do tema nas empresas. Nem sei se estaremos vivos para celebrar o desfecho. E, se assim permanecermos, ficaremos em empate ou até sairemos perdendo no quesito desburocratização.



O mais importante aspecto ainda é a falta de clareza e as várias decisões que não foram incluídas no corpo da reforma e dependerão de lei complementar. A sensação é de que ninguém quer assumir responsabilidade pelas proposições.



Está claro que o imposto será dual, sendo cobrado no destino e devidamente endereçado aos entes da federação. Sobre o cashback, porém, a medida ainda é obscura, e ficamos a imaginar o que esperar da operação deste sistema que ainda nem começou a ser testado.



Outro ponto intrigante é a não isenção de tributos da cesta básica. Não é compatível em um Brasil contra a fome, produtos essenciais onerados.



Não devemos ser “do contra”, só não é justo apoiarmos com venda nos olhos. A questão dos fundos de compensação é outra incógnita. E quando lemos a matéria dizendo que governadores do Sul e Sudeste apoiarão a reforma, aí é que precisamos ficar atentos. O Nordeste está cansado de pagar a conta ou não ter como pagar.



Temos consciência de que é complexo tratar excepcionalidades, porém excepcional é ver que, governo após governo, as regiões Norte e Nordeste permanecem nos seus patamares de pobreza, sem a menor perspectiva de emergir.



No final do dia, fomos todos lesados por não partirmos de uma reforma administrativa para depois pautarmos a dos tributos. A lógica da política usualmente colide com a da sociedade.



Cidadãos brasileiros, não é hora de baixarmos a guarda e deixarmos decidirem por nós. O imposto é imposto até certo ponto, por isso, se não levantarmos as mãos agora, mais tarde pode ser tarde demais.



Emília Buarque é presidente do Lide Ceará