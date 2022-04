Simplesmente Fortim

O cenário encanta e a experiência conquista. Muito já se comenta sobre o destino, mas nada como poder viver o verdadeiro Fortim. A terra tem história e, sem dúvidas, o grande atrativo é o delta do Rio Jaguaribe, formado pelo encontro das águas doces do continente com a água salgada do mar – os canais que o formam são incríveis para passeios de barco dos mais sofisticados aos simples, proporcionando a apreciação do sol, da brisa e da sensação de paz do local. Os indícios tornam esse ambiente espetacular para o turismo, atrativo também pela vegetação.

Como se já não bastasse, no percurso, ainda podemos desfrutar de paisagens formadas pelo mangue, onde estão abrigadas inúmeras espécies de animais marinhos, crustáceos, e o famoso cavalo marinho. A diversidade de peixes como o robalo tem atraído pescadores de todo o Brasil para a prática da pesca esportiva no local. A boca da barra – como o encontro do rio com o mar é conhecido – é uma área de vocação natural para esportes que utilizam os ventos.

Não podemos esquecer também da culinária encontrada na região, com ampla oferta de produtos, como a internacionalmente conhecida lagosta, para que os apaixonados pela gastronomia possam desfrutar de pratos inesquecíveis. Um atrativo e tanto, principalmente por conta da gastronomia franco-brasileira.

Sem dúvidas, o município de Fortim ocupa uma área privilegiada no contexto geográfico, sendo ponto estratégico do turismo regional e internacional. A cidade tem acesso fácil para Mossoró, no Rio Grande do Norte, Aracati e Fortaleza, além de municípios com grande potencial turístico regional. Ainda é próxima de dois aeroportos, um internacional em Fortaleza e outro na cidade de Aracati.

É muito bonito ver a cidade com ainda mais admiradores, muitos deles, atraídos pela possibilidade de ter uma casa nesse paraíso, como no residencial Origem Fortim, da A&B Incorporações, que integra as casas à natureza com padrão internacional. Fortim recebe muito bem os turistas e admiradores, principalmente sabendo que este ciclo faz parte do processo de desenvolvimento.

José Liberato Barrozo Filho é diretor acadêmico do Centro Universitário UniGrande