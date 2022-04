Shoppings atacadistas e a economia

A moda cearense sempre foi relevante para a economia do Ceará. Já fomos o segundo polo no país, perdendo apenas para São Paulo. Mas no final da década passada, o setor enfrentou dificuldades com significativa queda na participação na indústria local. Mas esse revés está com os dias contados: representantes do setor estão trabalhando para a retomada dos tempos áureos.

Em 2021, dados mais recentes contabilizavam movimentação de R$ 4,81 bilhões no setor da moda e acessórios no Ceará. Na junta comercial estadual, também foi registrado o maior número de empresas/lojas abertas no terceiro trimestre do ano passado. Foram 1.080 novas empresas de um total de 30.191 novos CNPJs entre julho, agosto e setembro.

Com esse crescimento na produção, somado ao apoio na concessão de crédito, como as linhas ofertadas pelo Banco do Nordeste (BNB), e com holofotes acesos sobre o turismo da moda - uma das principais engrenagens da economia no nosso estado - o próximo passo que se deve ter atenção é a logística e as formas de escoamento da produção têxtil e de acessórios da moda.

Nesse cenário, os shoppings atacadistas se tornam personagens importantes. Um espaço de escoamento em grande volume para a produção em larga escala, permitindo assim que as engrenagens da economia girem ainda mais rápido, gerando renda, emprego e receita, não só para o setor e quem trabalha nele, mas também para o estado.

No que tange aos espaços, ganha destaque aquele empreendimento desenvolvido com foco nessa finalidade. Pensado e desenhado para entregar a melhor experiência ao consumidor. Onde o espaço agregue serviços para quem é residente da cidade, mas que também tenha infraestrutura adequada para recepcionar quem vem de fora com conforto e segurança. Que seja localizado estrategicamente em corredores importantes de entrada e saída da capital.

É preciso entender que os shoppings atacadistas têm como grande diferencial o atendimento personalizado e próximo aos seus clientes, permitindo a fidelização nas compras e o acesso com exclusividade a novas coleções. Além de oferecer uma experiência de compra diferenciada, que permite que o cliente compre produtos dos mais diversos segmentos em um só local.

A expectativa é que os shoppings atacadistas sigam nessa crescente nos próximos anos, gerando cada vez mais oportunidades para os cearenses e se consolidando como um dos principais pilares do desenvolvimento econômico do estado.

Regis Tavares é superintendente do Giga Mall