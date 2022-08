Seu espaço, suas regras

Aguentar cargas horárias exaustivas de trabalho, perceber um movimento de desvalorização do mercado e do serviço prestado na sua área, obedecer regras que fogem do acordado, tudo isso pode afetar a saúde mental e ser um potencial desestimulador para aqueles que estão iniciando a rotina em alguma profissão. Normalmente, esse cenário é vivido por jovens trabalhadores que estão no seu primeiro emprego e sentem que os limites de trabalho estão sendo desrespeitados. Porém, é válido reforçar que essa situação não é uma regra, mas pode acontecer em qualquer área e com qualquer pessoa, seja você um advogado, médico ou administrador de empresas, por exemplo. Mas como mudar essa realidade ainda no início, para não se tornar um problema futuro?

Uma das principais saídas para quem está iniciando a carreira pode ser começar a trabalhar por conta própria, tendo o seu próprio espaço de trabalho e suas próprias regras. Hoje, existem inúmeras maneiras de iniciar o trabalho autônomo sem ter muitos custos, como por exemplo trabalhando Home Office, ou usufruindo de coworkings, que são escritórios inteligentes com toda a estrutura para receber esses profissionais que necessitam de salas para trabalhar apenas em horários pré-determinados.

Esses formatos vieram para revolucionar o início da carreira de muitos jovens, possibilitando uma flexibilização, uma forma própria de observar o trabalho e, consequentemente, uma possibilidade de network sem necessariamente estar dentro de uma empresa. Para advogados e administradores, por exemplo, já existem escritórios inteligentes de nicho, trazendo mais possibilidades para quem quer ser o seu próprio chefe, mas não quer perder o dia a dia de estar em um escritório compartilhando experiências e adotando uma rotina flexível.

O mais importante nessa jornada é entender os seus limites como profissional. Até onde posso ir? O que me faz bem? Em qual formato me adequei? Todas essas indagações devem ser refletidas durante o processo de início de carreira. Mas vale lembrar que existem diversos cenários que possibilitam um mundo de oportunidade sem estar preso a uma empresa que não é sua.

Matheus Brito é sócio-diretor da Unijuris