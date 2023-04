Setor de eventos e o que ele movimenta

Geração de empregos, atração de turistas, movimentação da economia local, fortalecimento da marca do Estado, incremento da arrecadação de impostos, muitas são as razões pelas quais o setor de eventos é extremamente importante para a economia não só de uma cidade, um estado ou um país, mas apresenta um impacto de forma global. Tamanha dimensão do segmento, envolve um hub de mais de 50 áreas diferentes, desde empresas de equipamentos e estruturas de montagens, a serviços de cerimonial, catering e audiovisual, alcançando cadeias produtivas como hospedagem, alimentação, transportes e recreação.

Na maioria das vezes, a sociedade não tem a percepção da magnitude por trás do evento no qual participa como plateia. São muitos ecossistemas que se conectam em torno de inúmeras Feiras, Congressos, Shows, Casamentos e tantas outros eventos. Segundo um estudo divulgado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o setor de eventos e todo o hub setorial conta com 6,4 milhões de pessoas envolvidas. Isso significa 640.246 empresas; 3.506.431 de empregos; 2.256.188 Microempreendedores Individuais (MEI´s); e R$76 bilhões em massa salarial. Não é pouca coisa. C

om a pandemia e a paralisação dos eventos veio também o fechamento de grande parte de pequenos e médios negócios. Em 2022 tivemos o grande ensaio da volta das atividades com maior intensidade, muitas oportunidades, inclusive com a vontade do público em participar presencialmente dos eventos. No entanto, ainda estamos reconstruindo um caminho para retornar aos eixos do crescimento no setor. Muitos processos produtivos foram rompidos, muita mão de obra ainda precisa ser conquistada de volta ou chegar gente nova no cenário, outros tantos projetos ainda precisam sair do papel.

Muitos investimentos devem ser feitos para esse novo mercado que vivenciamos. Para alcançar o topo da montanha, é preciso unir forças entre empresas, instituições públicas e privadas e sociedade em geral, impulsionando o turismo e a economia local. Promover esse desenvolvimento de forma conjunta potencializa as chances de alcançar melhores resultados econômico, social, cultural e político.

Stella Pavan é presidente do Sindieventos Ceará