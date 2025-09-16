Diário do Nordeste
Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo producaodiario@svm.com.br
Setembro Amarelo é um período de conscientização que nos convida a refletir sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde mental. Mais do que falar sobre a prevenção de situações extremas, este movimento nos lembra que proteger e promover o bem-estar psicológico é uma responsabilidade coletiva, e o ambiente de trabalho desempenha um papel central nesse processo.

O trabalho ocupa grande parte da vida adulta e tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão. Em 2024, o Brasil registrou quase meio milhão de afastamentos por transtornos mentais, um reflexo alarmante de como a saúde mental vem sendo fragilizada no contexto laboral.

Por outro lado, é fundamental reconhecer que o caminho inverso também é possível. Empresas podem, e devem, atuar como agentes de proteção à saúde mental, investindo em práticas que favoreçam a confiança, o acolhimento e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Lideranças abertas ao diálogo, políticas claras de respeito à diversidade, escuta ativa, programas de apoio psicológico e jornadas de trabalho mais flexíveis são exemplos de medidas que tornam o espaço corporativo mais saudável. Essas iniciativas, quando incorporadas à cultura organizacional, fortalecem a resiliência das equipes, aumentam o engajamento e funcionam como estratégias eficazes de prevenção.

É importante lembrar que promover saúde mental não se resume a campanhas pontuais em setembro. Trata-se de construir, de forma consistente, relações mais empáticas, ambientes psicologicamente seguros e práticas de gestão que reconheçam as pessoas como indivíduos e não apenas como funções.

Falar sobre saúde mental no trabalho é um ato de responsabilidade social e também de sustentabilidade organizacional. Em um cenário em que crescem os índices de ansiedade e depressão, o Setembro Amarelo nos convida a uma reflexão profunda: que tipo de ambiente estamos oferecendo às pessoas com quem convivemos todos os dias?

