Setembro Amarelo, nossa causa é a vida!

Os meses de setembro da minha vida, de vários anos pra cá, sempre trazem consigo a temática da prevenção ao suicídio. Esperado, já que trabalho com saúde mental. Mas esse é um tema incômodo, que eu gostaria de levar pra debaixo do tapete.

E até poderia, se eu não fosse eu! Não acho que somos obrigados a tocar em temas que nos incomodam muito, acho que em alguns momentos e com alguns assuntos, não estamos preparados para isso e está tudo bem! Faz parte da nossa história e do que preferimos deixar adormecido.

Enquanto gestora, porém, no olhar da empresa, as coisas não funcionam desse jeito. Campanhas nacionais, que têm temáticas muito importantes, muito além das exigências de um SESMT, me impulsionam a trazê-las à tona. Eu moro em um país onde a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio, e para cada uma dessas mortes temos outras 20 tentativas.

Então, por mais que doa, temos sim que falar sobre isso, porque a empatia com a dor do outro pode ajudar a salvar vidas. Quantos colaboradores nas empresas que trabalhamos podem estar sofrendo, sem coragem de pedir ajuda?

O que leva pessoas ao ato é multifatorial e envolve questões sociais, econômicas, ambientais, psicológicas, biológicas, genéticas; ou seja; ficar preso a explicações pode não ser um caminho produtivo. Fato é que dores como esta não afetam apenas a pessoa acometida, mas todo o entorno, família, amigos, colegas de trabalho, redes de apoio, e todos estes precisam de atenção e cuidado.

Prevenir é a melhor opção e a prevenção nos locais de trabalho consiste em ter a liberdade e um ambiente seguro para falar sobre saúde mental durante todo o ano. É trabalhar para podermos falar abertamente sobre as temáticas mais difíceis nesse ambiente. Entender que psicofobia (o preconceito que se tem contra pessoas com adoecimento mental) não leva a lugar nenhum, só prejudica a todos. “Brincar”, menosprezar ou desconsiderar a dor do outro não vão fazer esta dor desaparecer, ao contrário, pode fazer a pessoa se isolar cada vez mais em sua dor e não procurar ajuda por receio de ser julgada.

Então, hoje e em todos os dias do ano: você também é responsável, nossa causa é a vida!

Lorena Soares é psicóloga e CEO da Amar.elo Saúde Mental