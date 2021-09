Setembro Amarelo LGBTQIA+

O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Nos últimos 20 anos, também foi o que matou cerca de 5 mil pessoas LGBTQIA+.

As armas utilizadas pouco importam quando já se sabe que o mandante do crime é o preconceito. Nem todas essas mortes vêm pelas mãos de terceiros, no entanto.

Um estudo feito pela Universidade de Columbia (EUA) concluiu que os jovens LGBTQIA+ têm cinco vezes mais chances de tentar suicídio que os demais.

A realidade por trás desta estatística perpassa discriminações de gênero e orientação sexual que se manifestam por agressões verbais e físicas, pela negativa de direitos, pela falta de políticas públicas específicas para os segmentos mais frágeis da comunidade LGBTQIA+, e no discurso de ódio de atores políticos que defendem pautas anticonstitucionais.

É diante de tal cenário que o indivíduo LGBTQIA+ pode ser levado a um estado constante de estresse psicológico e físico, e passar a viver dentro de si a violência que experimenta no mundo lá fora, assim como a acreditar que o normal é ser humilhado, desrespeitado e excluído em todas as esferas sociais.

O trabalho de prevenção ao suicídio passa pela construção de dignidade de vida. É preciso, portanto, cuidados básicos de saúde pública, uma educação pautada na tolerância e no respeito às diferenças, e a construção de espaços que efetivamente recebam e apoiem as minorias de gênero e orientação sexual.

São necessárias políticas públicas transversais, duradouras e de impacto a longo prazo.

É importante entender que o ato de tirar a própria vida não vem de um impulso súbito, e sim de um processo gradual.

E, no caso da população LGBTQIA+, é o espírito que vai sendo quebrado aos poucos, de fora para dentro, até que não sobra mais nada para quebrar.

As LGBTQIA+ não perdem a vida só em setembro, mas todos os dias. É necessário manter em mente que a prevenção ao suicídio não é impedir um único ato desesperado para não se torturar pela culpa, e sim uma verdadeira mudança enquanto seres políticos e sociais.

Precisamos falar sobre a vulnerabilidade das minorias sexuais e de gênero, e continuar a lutar pelos seus direitos constitucionais mais básicos.

Ao levantar a bandeira do Setembro Amarelo, lembre-se que o suicídio não é a doença, mas o sintoma.

Marina Costa

Membro da Comissão de Div. Sexual e de Gênero da OAB/CE