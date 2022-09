Setembro Amarelo e a síndrome do Burnout

Você, leitor, já parou para pensar qual a origem do Setembro Amarelo? Pois bem, tudo começou com a história do jovem Mike Emme, nos Estados Unidos. Ele era conhecido por ser um adolescente gentil e com habilidades para mecânica de automóveis. Inclusive, chegou a restaurar um carro modelo Mustang 68 e pintou-o de amarelo.

Em 1994, aos 17 anos, o jovem americano tirou a sua vida, nenhum familiar ou amigos perceberam os sinais de que Mike poderia estar passando por momentos difíceis. Afinal, o jovem, aparentemente, estava feliz com o seu Mustang 68 amarelo.

No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: “Se precisar, peça ajuda”. O gesto ganhou proporções e expandiu-se pelo país. Como símbolo, os adolescentes passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. Por isso, a fita amarela foi escolhida como representação de ações que incentivam todos aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda.

Setembro é um mês de conscientização e de reflexão por parte de toda a sociedade. Alguém ao nosso redor pode estar precisando de ajuda e não tem um “cartão amarelo para enviar”. No ambiente corporativo, por exemplo, mediante à incerteza do cenário econômico, alta taxa de desemprego, preços elevados dos alimentos, aumento do combustível, alta competitividade entre os profissionais e a busca por uma posição de destaque no ambiente corporativo, tudo isso pode ocasionar um esgotamento psicológico e desencadear ansiedade, depressão e a síndrome de Burnout.

Essa síndrome é classificada pelo Ministério da Saúde como um distúrbio emocional que apresenta sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico por conta das situações de trabalho que demandam muita responsabilidade e são desgastantes. Sendo assim, a principal causa da doença é o excesso de trabalho. Uma doença que já consome três a cada 10 brasileiros.

Hoje, com ajuda da tecnologia, é possível auxiliar gestores e empresas a identificar e mapear possíveis problemas de saúde dos seus colaboradores. A plataforma iDun consegue integrar todo o histórico de exames e consultas dos pacientes em um único aplicativo que pode ser acessado no smartphone. Além disso, o software pode auxiliar as empresas a identificar e mapear possíveis problemas de saúde do seu quadro de funcionários a partir de um mapeamento em que o próprio time aponta aspectos que podem servir de alerta para o bem-estar e o desempenho. Existem alternativas para ajudar a saúde mental, precisamos estar atentos para assim promover uma vida social de qualidade.

Diogo Rolim é médico e CEO da iDun