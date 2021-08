Sequência de fatos turbulentos

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

O País vivencia, nos últimos dias, momentos de turbulência institucional, geradores de apreensão sequenciada, em confrontos de Poderes, sem que se ponha termo a tais episódios, envolvendo o Executivo, Judiciário e Legislativo, ensejando perplexidade e consequente insegurança para a nacionalidade, mesmo em meio à implacável pandemia, que se expande, agora, com o alastramento da variante Delta, projetando redobrada inquietude, embora confie-se em que as autoridades da esfera da saúde adotem providências acauteladoras, tornando invulneráveis os milhões de brasileiros que escaparam da Covid-19, esta, ainda em sua faina mortífera.

Enquanto isso, no Congresso Nacional, mas precisamente no Senado Federal, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde prosseguem em clima de beligerância, com discussões veementes, desdobrando-se em inquirições sobre os mais diversos aspectos, notadamente quanto à aquisição de vacinas, no âmbito do Ministério da Saúde, desde Eduardo Pazzuelo até o atual titular, que se esforça para garantir a normalidade plena na compra do respectivo instrumental, fabricado em diversas países, adquirido pelo Governo Central e por algumas Unidades Federadas, tudo, agora, exigindo esclarecimentos que dissipem dúvidas ainda remanescentes, sobre atos praticados por gestores públicos.

Os descompassos ficaram mais evidentes com a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e amigo do presidente Bolsonaro, determinada, no último dia 13, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator de processos correlatos aos assuntos averiguados pelo Colegiado composto por 11 senadores.

Praticamente, os Três Poderes de nossa Nação acham-se em mobilização permanente e incomum, o que, inevitavelmente, reflete uma preocupação junto a todas as correntes de opinião, sendo imperiosa uma recomposição desse quadro desconfortante de desencontros.

Todos os líderes mais responsáveis passaram a clamar para que, sem tardança, “volte a reinar a paz no seio de “Abrahão...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte