Semáforos - Quem se responsabiliza em caso de acidentes?

Os semáforos de trânsito são uma parte importante da infraestrutura urbana, garantindo a segurança e fluidez do tráfego de veículos e pedestres. No entanto, quando um semáforo está totalmente apagado ou piscando, o que é muito comum de acontecer quando há uma forte chuva em Fortaleza. Isso pode representar um risco sério para a segurança de todos que utilizam a via, principalmente quando estamos em uma capital que conta com um sistema de semáforos com mais de 1.065 equipamentos distribuídos em ruas e avenidas.

Como são os semáforos os dispositivos de controle e os responsáveis por orientar a vez da locomoção do trânsito, quando eles estão quebrados é muito comum os veículos disputarem a vez de ir e vir na via, o que acaba ocasionando acidentes. Nessas situações, a questão da responsabilidade é complexa e depende de diversos fatores.

Em geral, a responsabilidade pela manutenção dos semáforos é do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal. Isso inclui a responsabilidade por reparar ou substituir semáforos quebrados, garantindo assim sua funcionalidade. Dessa forma, em caso de acidente de trânsito causado por um semáforo quebrado, é possível sim que a prefeitura seja considerada responsável pelos danos causados.

No entanto, a responsabilidade da prefeitura pode ser questionada em casos em que o acidente pode ter sido causado por outros fatores além do semáforo quebrado, como por exemplo se o acidente tiver sido resultado da falta de atenção do motorista ou até por condições climáticas adversas. Nessas situações, a Prefeitura pode não ser considerada responsável.

Além disso, para que a Prefeitura seja considerada responsável, é necessário que haja uma investigação detalhada do acidente para determinar sua causa e suas devidas responsabilidades. Em qualquer situação, caso você tenha se envolvido em um acidente de trânsito por conta do embaraço causado por um semáforo quebrado, é importante, primeiramente, chamar a perícia do trânsito e, posteriormente procurar um advogado especializado em direito do trânsito para avaliar a sua situação e ajudá-lo a buscar a indenização a que você tem direito.

Alisson Maia é vice-presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará