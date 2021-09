Sem reintegração não há Justiça

A gestão do sistema carcerário sempre foi um desafio para as sociedades, principalmente pelo seu caráter punitivo e ressocializador. Uma definição antes muito utilizada pelos especialistas em segurança pública era definir os presídios como faculdades do crime organizado – locais de networking e acesso irrestrito aos meios de comunicação. Uma verdadeira receita para a falência de qualquer política de segurança pública, pois enquanto aumentávamos o efetivo, investindo em combate ao crime organizado, reuníamos os criminosos num ambiente onde eles ditavam as regras.

Várias foram as tentativas de sanar esse problema, mas a realidade só começou a ser transformada em janeiro de 2019, com um grande esforço do Governo do Estado, ao implantar nos presídios metodologias de controle. Como esperado, durante o período de adaptação vivenciamos dias de terror e revolta de criminosos. O Ceará deu uma resposta à altura e nos primeiros meses os índices de criminalidade despencaram

Medidas rígidas foram desenvolvidas, mas também formas de ressocialização foram adotadas, a exemplo de educação e trabalho no sistema carcerário, custeando parte de sua estadia e gerando renda para as famílias. Chegamos a 1.301 apenados trabalhando em indústrias ou na manutenção das unidades.

O Projeto Livro Aberto, que incentiva a leitura e reduz a pena de internos, certamente tem parcela de responsabilidade nos números obtidos pelo ENCCEJA de 2019 realizado com 4.500 internos de 19 unidades prisionais, chegando a 5.045 detentos cearenses em sala de aula. Hoje, a exemplo da educação, o sistema prisional cearense é referência nacional.

A pena tem caráter punitivo, porém uma das preocupações do Estado é o retorno dos apenados à sociedade. Segurança significa identificar, responsabilizar e punir criminosos, mas também oportunizar recomeços. Como diz o Secretário Mauro Albuquerque, "Essa é a ideia!".

Diego Barreto

Deputado Estadual (PTB)