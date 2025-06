Selic alta e seus impactos

A Selic voltou a subir e chegou a 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. Para quem empreende, esse dado parece mais um no meio do caos diário, mas traz um recado claro: o risco aumentou, a inflação persiste e a condução econômica do país perdeu credibilidade.

Mesmo com o Brasil crescendo pouco, o juro subiu, refletindo a deterioração do cenário fiscal, a instabilidade política e a falta de previsibilidade. Quando não há clareza sobre o futuro, o dinheiro encarece, o investidor exige mais retorno para manter seu capital no país e o Banco Central reage como pode: elevando a taxa básica para tentar segurar a inflação, conter o dólar e evitar uma fuga maior de capital. Selic alta é, acima de tudo, reflexo da falta de confiança.

E o impacto é direto no empreendedorismo brasileiro. Pequenas e médias empresas, que representam mais de 95% dos negócios no país, operam com margens apertadas e dependem fortemente de crédito. Com a Selic a 15%, o custo do dinheiro ultrapassa 30% ao ano, inviabilizando investimentos, travando contratações e tornando o crescimento extremamente difícil.

O consumo também desacelera, já que famílias enfrentam juros mais altos em cartões, financiamentos e dívidas em geral, o que reduz a circulação de dinheiro e esfria a economia.

Nesse ambiente, inovar ou expandir se torna uma aposta arriscada para muitos empreendedores. A verdade é que os juros não são o vilão, mas consequência de problemas estruturais ignorados por anos. Para a Selic cair de forma consistente, o país precisa de disciplina fiscal, redução de burocracia e fortalecimento da confiança institucional, com segurança jurídica, estabilidade regulatória e previsibilidade nas decisões públicas.

Enquanto isso não acontece, cabe aos empreendedores buscar eficiência, proteger margens, gerar caixa e acessar alternativas de crédito mais inteligentes, como fintechs, cooperativas e investidores estratégicos. É um cenário desafiador, mas quem tiver disciplina, clareza e visão poderá atravessar este ciclo e sair dele mais forte.

Arthur Frota é empreendedor