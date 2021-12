Seguro para viagens

Planejar uma viagem envolve mais do que apenas escolher o destino, guardar dinheiro e embarcar no dia programado. Ainda que seja importante seguir todos esses passos, é preciso contar também com algo que foge do nosso controle: os imprevistos. Você deve concordar comigo que não há nada pior em uma viagem do que quando nos deparamos com malas extraviadas, necessidade de um atendimento médico ou mesmo cancelamentos de viagens. Nessas horas é importante ter um suporte para evitar maiores dores de cabeça, principalmente em tempos de pandemia.

Uma forma de estar pronto para essas situações não planejadas é já embarcar com um seguro de viagens contratado. Podemos dizer que eles funcionam como uma indenização para acontecimentos que saem do nosso controle quando estamos viajando. Por que isso é importante? Imagine comigo: você faz uma viagem, se acidenta em um passeio ou mesmo se infecta com covid-19.

Estando em outro país, o seu plano de saúde do Brasil não vai servir no exterior e, caso você tenha que pagar do próprio bolso, o custo de atendimentos médicos em outros países podem chegar a valores exorbitantes. São em casos como estes que a seguradora, previamente contratada por meio de uma corretora, atua para cobrir as despesas, dentro do previsto no contrato, e trazem a garantia de que suas necessidades serão atendidas mesmo que esteja longe de casa. Tenho acompanhando o crescimento do mercado de seguro de viagens ao longo dos anos, em meados de 2019 já alcançávamos grandes patamares, e apesar de a pandemia ter dado uma paralisada nos números por conta da suspensão das viagens, os indicadores mostram que seguiremos em crescimento pelos próximos ano.

Acredito que um fator determinante para isso é: a busca por viajar de forma segura. A própria pandemia trouxe essa necessidade, afinal, o que fazer quando estou fora do país e uma crise sanitária é instalada, voos são cancelados e o retorno para casa precisa ser feito de última hora? Todas estas questões trazidas pela pandemia reafirmam a necessidade de fazer viagens tendo o suporte de uma seguradora para lidar com momentos adversos e evitar que a viagem dos sonhos se torne um verdadeiro pesadelo.

Luan Rocha é especialista em seguros e sócio-diretor da Master Future

*Este artigo representa, exclusivamente, a opinião do autor.