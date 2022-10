Segurança pública e cidadania: uma conciliação impossível?

Quis o destino que a data deste domingo, 2 de outubro, servisse para marcar dois eventos de grande relevo: de um lado, a celebração, ainda que tensa, da democracia em novas eleições gerais, livres e transparentes; do outro, a memória vergonhosa do Massacre do Carandiru, que vitimou 111 detentos, ou seja, de pessoas que se encontravam custodiadas pelo Estado.

Questiona-se, pois, o que tais eventos teriam em comum, senão uma mera coincidência de datas. Na verdade, muito, se observada a tônica da discussão sobre uma possível relação entre segurança pública e cidadania.

Observa-se, com certa frequência, que posturas e discursos em favor dos direitos humanos de presos, são confundidas como uma forma velada de simpatia pela criminalidade. Como contraponto, vulgarizou-se a leitura de que “bandido bom é bandido morto”, a revelar o mais profundo desprezo social pelos apenados, sobrepondo uma condenação social à condenação jurídica. Seriam, contudo, inconciliáveis os campos da segurança pública e da cidadania? Ou, seria possível incorporar a cidadania como forma de segurança pública preventiva?

A condição de cidadania material coincide com a de sujeito de direitos inalienáveis, apesar de restringíveis, o que se faz presente mesmo no ambiente carcerário, pois, se os presos definitivos não são eleitores, ainda são cidadãos na posse de seus direitos humanos e fundamentais. Esses direitos, quando respeitados, podem ser um importante fator de reconstrução de uma sociabilidade há muito perdida ou mesmo jamais desenvolvida.

Mas como respeitar direitos fundamentais em um ambiente carcerário amplamente inóspito, tal como reconhecido na ADPF 347, infiltrado por facções criminosas? É aqui que os temas em foco se combinam, a partir do desenho e da efetivação de políticas públicas que supram as demandas de consumo, reconhecimento e de inclusão pela fruição dos direitos humanos e fundamentais. Certamente haveria uma redução de braços disponíveis para as facções!

É nesse ponto que a data deste domingo revela-se como um momento chave para a redefinição de prioridades para a segurança pública. A precária forma de tratamento da matéria até aqui observada e que se perpetua nos debates eleitorais e nas manifestações dos candidatos não pode impedir que se perceba a urgência de superação de uma política de segurança pública resumida a ciclos de violência institucionalizada sobre comunidades carentes. Há um outro caminho: O voto livre, consciente e comprometido com a democracia.

Juliana Mamede é doutora em Direito Constitucional, professora e coordenadora do Curso de Direito da Unifor e advogada