A internet está presente na vida das pessoas de diversas formas. O advento da World Wide Web e seu crescimento constante nos trouxeram várias facilidades. Não é mais preciso deslocar-se para agências bancárias para efetuar pagamento de contas ou transferências financeiras, nem dirigir-se a lojas para realizar compras. Tudo isso e muito mais estão a poucos cliques de distância do usuário.

O alcance crescente da internet impactou até o varejo. De acordo com pesquisa realizada pela Octadesk e pela Opinion Box, 61% dos consumidores brasileiros prefere o e-commerce ao varejo físico; 36% adquire produtos online pelo menos uma vez por mês. Ainda segundo a pesquisa, preço, praticidade e promoções exclusivas foram motivos apontados pela referência em comprar pela internet.

Porém, como tudo na vida, a internet também traz algumas desvantagens. Fraude de cartão de crédito, roubo de senhas, clonagem de conta de whatsapps, envio de boletos falsos, entre outros crimes virtuais, estão diariamente nas manchetes dos noticiários. Manter o assunto segurança na internet em pauta é de extrema importância, para que o público utilize os serviços de forma segura.

Para isso, a Rede Insafe criou, em 2004, o Dia da Internet Segura, celebrado em 2023 no dia 7 de fevereiro. Chegando em sua 15ª edição no Brasil, o Dia da Internet Segura conscientiza a sociedade acerca do uso seguro, ético e responsável da rede. Mais de 200 países já estão unidos nesse propósito.

Como Instituição de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos, o Instituto Atlântico se une nesse objetivo e dá algumas dicas de como não sofrer com fraudes ou golpes pela internet. Para não passar por isso, é importante tomar alguns cuidados simples, mas que fazem muita diferença. A principal dica vem de um velho ditado: "quando a esmola é demais, o santo desconfia".

Não confie em ofertas de emprego absurdas. Verifique a procedência dos links antes de clicá-los. Utilize senha forte. Pesquise a reputação da loja antes da compra, utilize o cartão virtual para fazer compras. Possua antivírus em seu dispositivo. Cheque a informação antes de repassá-la. A internet não é insegura. É só sabermos utilizá-la de forma correta.

Anselmo Lacerda Gomes é software Developer no Instituto Atlântico, colíder da Plataforma de Segurança da Informação e Mestre em Ciência da Computação pela UFPE