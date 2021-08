Segurança e comercialização de dados

Legenda: Ricardo Valente Filho é advogado Foto: Arquivo pessoal

Proteção de dados. Nunca esse tema foi tão discutido como agora. Vivenciamos um momento no qual se exige que avancemos, especialmente, em áreas relacionadas à tecnologia, tudo para garantir maior segurança no mundo digital. A cada passo do nosso cotidiano, nos prendemos ainda mais ao virtual e, sem querer, ficarmos à mercê da vulnerabilidade de sistemas, programas e, agora, regras mais rígidas.

Sentir-se completamente seguro em um universo desconhecido é um desafio e tanto. Digo desconhecido porque é impossível afirmarmos que a Internet é um espaço mapeado e protegido na sua integralidade. Por isso, a questão da segurança é cada vez mais discutida quando o assunto é o digital.

Neste mês de agosto, as multas e sanções da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) começaram a valer. Nas previsões, encontramos desde advertência até multa de R$ 50 milhões. As medidas visam proteger informações de divulgação e/ou comercialização indevida. A legislação é uma tentativa de assegurar, a nós, usuários, uma chance de preservarmos o direito à privacidade.

Sabemos que os dados pessoais passaram a ter valor econômico, ou seja, as nossas informações se tornaram mercadorias. É em situações como essa, ainda em constantes dúvidas, que a segurança, no seu conceito mais abrangente, deve se fazer presente. Comercializar dados é um campo relativamente novo e por isso requer mais conhecimento e atuação firme de todos aqueles cuja função principal é garantir a preservação de direitos.

Nesse sentido, é fundamental que estejamos preparados para um momento no qual podemos exigir o cumprimento de requisitos legais para que informações pessoais sejam devidamente protegidas.

Ricardo Valente Filho

Advogado