Se Deus é brasileiro, onde estão os valores religiosos no país?

O Brasil é ainda predominantemente um país de fé. De acordo com o último Censo disponível do IBGE de 2010, cerca de 92% da população brasileira se autodeclara religiosa. Embora não tenhamos ainda os dados de 2020, as estatísticas nos indicam ainda uma hegemonia religiosa. Neste percentual indicado, cabem todas as crenças: católicos, protestantes, pentecostais, espiritismos, candomblés, umbandas, judaísmos, islamismos, religiosidade orientais, esoterismos, espiritualidade indígenas – como exemplos – entre tantas outras expressões.

Entretanto, se utilizarmos o pressuposto de que os brasileiros deveriam refletir seus valores religiosos na conduta ética cotidiana e, esses valores prescrevem formas de conduta baseadas em amor e retidão – como preceitos praticamente universais de todas as religiões – logo, entramos em uma contradição. Ao observamos nossa realidade nacional, nos deparamos com profundos problemas sociais: desigualdades, racismo, violência doméstica, exploração sexual de crianças, indiferença a estrangeiros, vilipêndio aos povos originários, etc. Diante disso, se coloca a interrogação: como um país religioso pode produzir um cenário tão infernal?

Dentre tantas respostas que podem ser dadas a essa questão, destacamos apenas uma. Diz respeito a possibilidade de entre nós existir um tipo de “religiosidade do jeitinho brasileiro” que, independente da tradição religiosa, se manifesta como uma forma de levar vantagem dos benefícios que a religião pode trazer, sem necessariamente se comprometer “fielmente” as orientações de conduta de vida pelo grupo. É a tendência flexibilizar as exigências da moral religiosa em vista o benefício pessoal e particular.

Notadamente, esse não é um problema das religiões em si, mas algo na cultura nacional e de certos indivíduos de fé. Antes de serem religiosos, são brasileiros. Por outro lado, também, deve-se lembrar que, apesar desse contexto, os valores religiosos sim existem na sociedade: seja no plano cultural mais amplo ou mesmo nas relações éticas cotidianas, lá estão expressos atos de solidariedade e integridade. Todavia, não podemos sacralizar os equívocos da nossa religiosidade, muito menos profanar a experiência religiosa por uma espiritualidade da malandragem entre nós. É preciso uma crítica sincera dos que se afirmam religiosos, para que seus valores protagonizem a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa para todos.