Saúde e empreendedorismo feminino

Muito se fala que o lugar da mulher é onde ela quiser e, claro, isso é verdade. O reconhecimento profissional e a independência financeira são hoje uma realidade para muitas de nós. Mesmo assim, enfrentamos muitas batalhas, como a tripla jornada, já que precisamos cuidar da casa e da família também, assédios de todos os tipos, desigualdades de salários e tantos outros. Segundo um levantamento da consultoria IDados, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, divulgado esse ano, as mulheres ganham em média 20,5% menos que os homens no Brasil. “É como se a cada ano a mulher trabalhasse 74 dias de graça”, comentou a pesquisadora.

E para quem tem filhos com deficiência, as dificuldades são ainda maiores. Conheço inúmeros casos de mães que precisam acompanhar seus filhos em terapias e em atividades escolares, o que impossibilita uma jornada de oito horas, em regime presencial, como praticam a maioria das empresas privadas. A saída desse mercado formal, acaba se tornando a única opção para quem não conta com uma rede de apoio. Uma boa alternativa para quem precisa da renda e de uma flexibilização de horários é o empreendedorismo, onde é possível unir trabalho, filhos, renda, empoderamento e mais qualidade de vida.

Sim, precisamos falar em qualidade de vida para essas mulheres. Quem cuida também precisa se cuidar. O estresse é uma doença muito séria e pode provocar inúmeros outros problemas. É preciso cuidar do corpo e da mente, mantendo uma rotina de autocuidados, já que essas mulheres enfrentam uma alta carga física e emocional.

Gostaria de ver essas mulheres, que têm deficiência ou filhos com deficiência, no seminário Mulheres Especiais – Empreendedorismo e Estilo de Vida, que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, em formato online, completamente gratuito. O objetivo do seminário é incentivar as mulheres a abrirem seu próprio negócio ou aperfeiçoar projetos em andamento, fomentando o desenvolvimento de habilidades, competências e perspectivas necessárias para uma liderança feminina transformadora, dentro de um negócio, em posições estratégicas de mercados altamente competitivos, ou mesmo na vida pessoal. A hora é agora.

Grace Sampaio Teles da Rocha é odontóloga