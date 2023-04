Saúde dos magistrados sob risco

O dia a dia de um magistrado exige jogo de cintura para lidar com a agenda lotada de audiências e um malabarismo para ainda dedicar tempo para a família. As demandas diárias propõe principalmente desenvoltura para cuidarmos da sobrecarga mental, fora as ameaças recebidas que pedem segurança extra. Sobre esse último, eu pessoalmente já passei por essa infelicidade. Ameaças essas que geram desgaste emocional e traumas, podendo se converter em distúrbios psicológicos.

Segundo um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Jurídicas da Associação dos Magistrados do Brasil, metade dos juízes brasileiros afirma ter sofrido ameaças de morte ou à sua integridade física, além de que 51% dos juízes brasileiros necessitam de tratamento psicológico ou psicanalítico desde que ingressaram na magistratura. Ou seja, a função jurisdicional atribuída a nós magistrados oferece riscos. Visto que ao decidir conforme o direito e as provas do processo, muitas vezes o juiz poderá desagradar pelo menos uma das partes.

É normal haver descontentamento com as decisões e isso corrobora para uma intimidação do magistrado. Alguns jurisdicionados ameaçam à pessoa do juiz da causa, com a finalidade de coagi-lo ou mesmo como represálias às suas decisões. Não é incomum que colegas tenham passado por situações assim. Dessa forma, considero que ameaças representam um constante fator de angústia e inquietação. Ninguém pode ter uma vida tranquila quando sente que o seu ofício pode resultar em risco a sua integridade física, ou mesmo a sua segurança e a de seus familiares.

Em nosso trabalho na Associação Cearense de Magistrados (ACM), a segurança dos juízes deve ser uma das prioridades e todos os mecanismos possíveis de proteção devem estar voltados a fim de evitar que situações como essa se tornem algo natural. Quando se ameaça um juiz em razão de seu trabalho, antes de tudo, é uma ameaça ao Estado de Direito. Quando o juiz decide, é o Estado quem decide. Todo ataque, fora da lei, às decisões judiciais é uma afronta ao próprio Estado.

Assim, reforço a importância do olhar mais atento para a sobrecarga de trabalho dos juízes e a busca por soluções efetivas que possam garantir a segurança de todos os magistrados.