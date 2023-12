Saúde de qualidade para todos

A saúde é um dos bens mais preciosos para o ser humano, pois nos habilita a realizar atividades do cotidiano como estar com a família, trabalhar, viajar, entre outras. Ter saúde não se limita à ausência de doenças, mas sim ao controle de condições existentes, destacando a importância do equilíbrio entre mente, corpo e o papel do indivíduo na sociedade. A cobertura de plano de saúde no Brasil atinge 25% da população, tendo diferença entre estados, como o Ceará, com 15%, e São Paulo, com 41%, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

O orçamento familiar muitas vezes não consegue absorver o custo do plano de saúde para toda a família, tendo os familiares mais idosos um conflito pois tem maior necessidade de cuidado e ao mesmo tempo uma dificuldade de acessar o plano devido ao valor mais elevado. O SUS tem ótimos serviços, porém não consegue atender à toda demanda da população brasileira, principalmente quando a complexidade dos casos aumenta. Além disso, consultórios particulares possuem preços que uma parte da população não consegue acessar.

Neste cenário, as clínicas populares surgiram como uma terceira via de atendimento, permitindo que pacientes sem plano de saúde e com dificuldades de acesso ao SUS possam receber atendimento de qualidade e resolutivo a um preço acessível. Assim como o veículo por aplicativo popularizou o acesso a transportes, as clínicas populares visam tornar o acesso à saúde mais abrangente para aqueles que não encontram facilidade nos serviços convencionais.

Um exemplo desse novo modelo de negócio é o Grupo SiMCo, formado pelas Clínicas SiM e a Assinatura SiM+, que oferece consultas com especialistas, exames, procedimentos ambulatoriais e atendimentos odontológicos. As vantagens aumentam quando o paciente assina o SiM+, pois além de descontos em exames, consultas e farmácias, ele poderá também sanar dúvidas com médicos por meio de mensagens no aplicativo. Outro diferencial é que os idosos têm uma assistência holística e podem ser incluídos como dependentes porque no Grupo não tem diferença de preço devido a idade e o assinante pode adicionar até 5 dependentes. Saúde é um bem muito valioso e todos precisam ter acesso.

Raphael Cunha é diretor médico do Grupo SiMCo e cirurgião vascular