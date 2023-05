Saúde da mulher e adenomiose

Em março, intitulado o mês da mulher, muito se falou sobre questões referentes ao público feminino, mas essa conversa precisa ser mantida ao longo de todo ano. Precisamos dialogar sobre a saúde, tanto física como mental. No corre-corre do dia a dia, é importante parar e respirar, se alimentar bem e praticar alguma atividade física. Isso é essencial, mas não se pode esquecer as consultas regulares com profissionais da saúde.

Cada vez mais, estou atendendo em meu consultório pacientes que sofrem com a adenomiose, doença caracterizada pela presença de endométrio, tecido que reveste a cavidade do útero, no miométrio, que é a musculatura uterina. Esses fragmentos inflamam, podendo levar ao aumento do sangramento menstrual e das cólicas menstruais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 10 mulheres no mundo pode ter a doença. Cerca de um terço não apresenta sintomas. Quando eles aparecem, os principais são cólicas menstruais e aumento do fluxo menstrual. A dificuldade para engravidar também é um indício importante da presença da doença.

A primeira fase do diagnóstico é clínica, feita a partir do levantamento dos sintomas e exame físico para verificar a presença de aumento do volume uterino. Para confirmação do diagnóstico, podem ser realizados exames de imagem, preferencialmente adicionando a pesquisa da endometriose, doença que aparece em até 80% das mulheres com adenomiose.

A adenomiose pode ser tratada com medicamentos ou cirurgia. Na primeira opção, o objetivo é impedir a menstruação e melhorar o fluxo e dor. Além disso, manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas são essenciais, no intuito de diminuir as dores e inflamações. Também podem ser receitados anti-inflamatórios.

O tratamento cirúrgico é reservado para casos específicos, e as inovações tecnológicas recentes, como a laparoscopia, histeroscopia ou cirurgia robótica, têm apresentado bons resultados. A retirada do útero só é indicada para os casos em que a doença provoca muita dor e as intervenções clínicas não funcionam ou quando a paciente não deseja mais ter filhos.

Mulheres, ter sangramento e anemia não é normal. Vamos cuidar da nossa saúde.