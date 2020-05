Saudação aos zootecnistas

No dia 13 de maio comemora-se o Dia Nacional do Zootecnista. A data faz alusão à realização da primeira aula de Zootecnia ministrada no Brasil, no dia 13 de maio de 1966, na cidade de Uruguaiana-RS, por iniciativa dos professores Mário Hamilton Villela e José Francisco Sanchotene Felice. No entanto, somente em 08 de janeiro de 2018, através da Lei Nº 13.596 sancionada pelo Presidente Michel Temer é que foi instituído o Dia Nacional do Zootecnista, embora o sistema Conselho Regional de Medicina Veterinária/Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs) há muitos anos reconhecesse a referida data.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará - CRMV-CE, órgão que congrega os profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia, congratula-se com os valorosos profissionais que exercem a profissão de zootecnista cumprindo as suas obrigações republicanas (inscrevendo-se no seu conselho representativo de classe, cumprindo as orientações emanadas no código de ética profissional, combatendo o exercício ilegal da profissão e exercendo sua profissão nas áreas estabelecidas.

O zootecnista desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, sendo um dos pilares técnico e cientifico do desenvolvimento da cadeia produtiva da carne e do leite. Vale ressaltar que, nesse momento de pandemia da COVID-19, o mundo vive a expectativa de que o agronegócio será o grande responsável pelo equilíbrio econômico e financeiro do país. Portanto, o zootecnista tem papel fundamental no desenvolvimento de uma produção animal cada vez mais tecnificada, produtiva e respeitando os princípios de bem estar animal que hoje serve de norteador de todo sistema de produção.

Saudamos os zootecnistas pela passagem do dia 13 de maio, reafirmando que o CRMV-CE é a casa dos verdadeiros zootecnistas e estará sempre de portas abertas.

Célio Pires Garcia

Presidente do CRMV-CE