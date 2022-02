Sangue no asfalto

Entra ano, sai ano e, infelizmente, a situação do trânsito em nosso país não evolui, do ponto de vista dos índices de acidentes em nossas rodovias federais. É o que se pode depreender de recente levantamento feito pela imprensa nacional, divulgado há pouco e que se nos apresenta, de fato, assustador. Nos últimos cinco anos, os acidentes nas BRs superaram o total de 400 mil vítimas. Foram 26.985 mortos e 376.335 feridos, conforme números apresentados pela Polícia Rodoviária Federal. Feitas as contas, isto significa que, durante este período, a média foi de uma pessoa atingida nas estradas a cada seis minutos e meio.

Nem mesmo o período de pandemia que estamos vivendo desde o início de 2020, com o isolamento social e a consequente diminuição do tráfego nas ruas das cidades e também nas rodovias, parece ter influído para a redução dessa tragédia brasileira. Em 2021, foram registrados elevados índices de aumento de acidentes em relação ao ano anterior, como em São Paulo ( 6,8% ), Santa Catarina (8,3%), Rio Grande do Sul (8,8%) e Rio de Janeiro (9,8%). Uma grande surpresa também foi o Amapá, que quase não tem rodovias federais, apresentando uma elevação, em relação a 2020, de 17% no registro dessas ocorrências!

A explicação para tanto sangue vertido sobre o asfalto é, como sempre e principalmente, a imprudência e agressividade dos motoristas que guiam irresponsavelmente seus veículos. Ameaçam a integridade física dos demais usuários, muitas vezes excedendo a velocidade permitida ou sem as condições físicas adequadas. A mesma pesquisa atestou que motoristas que dormiram ao volante provocaram 8% a mais de acidentes em 2021, em relação a 2020. Da mesma forma, as colisões causadas por excesso de velocidade aumentaram em 17% no mesmo período.

Esse flagelo continua a infelicitar famílias, matando ou mutilando pessoas, interferindo até mesmo nos gastos da Previdência Social para reabilitar muitas dessas vítimas e na própria economia brasileira, que todos os dias perde gente produtiva e trabalhadora. Só mesmo muita mudança de atitude, para que possamos reverter tal realidade!

Gilson Barbosa é jornalista