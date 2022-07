Saneamento básico: direito de todos

Uma transformação profunda está em curso na nossa cidade, longe dos holofotes, mas profundamente conectada ao meio ambiente, ao bem-estar e à dignidade do nosso povo. O projeto Se Liga na Rede, que alcançou a marca de 1.000 ligações de moradias de baixa renda à rede coletora de esgotamento sanitário, estabelece outra conexão de mesma monta: da população beneficiada com um futuro melhor.

A iniciativa parece simples, pois parte de premissa elementar: fazer com que a residência “se ligue” à rede de esgoto oficial, conectando os efluentes da casa atendida à rede da Cagece. Estamos falando de famílias que ainda dependem de fossa ou despejam os dejetos ali mesmo, em via pública. Iniciativa simples, mas inédita em nosso estado. Não temos registro de outra ação que tenha obtido êxito na concretização de ligações de esgoto intradomiciliar.

Nossa ambiciosa meta de alcançar 2.500 famílias residentes nos bairros Barra do Ceará, Carlito Pamplona, Cristo Redentor, Jacarecanga e Pirambu, segue firme, uma vez que já conseguimos quase 2.000 aceites. O Se Liga na Rede faz parte do Programa Fortaleza Cidade Sustentável, com financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo tocado pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza.

Para além da ligação em si, o projeto oferece um toque extra de cuidado à casa transformada. O morador tem a oportunidade de escolher a cerâmica que será instalada pela Prefeitura na sua propriedade que, via de regra, sempre foi de cimento ou mesmo terra batida. Ou seja, mais do que uma ligação de esgoto, se ganha a transformação de um lar.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada dólar investido em água e saneamento resultaria em uma economia de 4,3 dólares em custos de saúde no mundo. Essa conta científica se amplifica quando fazemos a conexão sanitária com uma conexão social e de afeto entre o morador e o espaço público, consolidando a marca do que queremos para Fortaleza: uma cidade cada vez mais conectada, digna, saudável e feliz.

Luciana Lobo é secretária do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma)