Pode parecer incrível. Não é. Os clarins, os batuques já anunciam a vinda dos mil sons da alegria. A aproximação do Carnaval é indiscutível. As trombetas silenciosas “tocam” nas páginas dos jornais avisando todos os passos da folia. O rádio e a televisão complementam os acordes carnavalescos. O ser humano lê cada folha do periódico e começa a recordação dos anos idos. Sonhos e quimeras adormecidos!

Estamos em pleno período Momino. Fazer o que neste ano? – Quem sabe pular e dançar na doce ilusão de viver o ontem. A companheira do lado sorrindo, igualmente nostálgica, lembrando a fantasia coberta de lantejoulas em tecido de seda leve... Carnaval alegria contida ou explosiva anima o brasileiro sempre bom de samba no pé. Saracoteios e trejeitos vindos à sombra de um sorriso quase de criança... Os filhos, agora mais adultos, sorriem indulgentes da “lembrança” dos pais. Tentam entender visitando o “Google” que mostra o lado “moderninho“ deste tal Carnaval!

Outros tempos, não restam dúvidas. A vivência do ontem num “choque” de emoções com os jovens da informática que são capazes de “brincar” com o celular na mão e, “na maior ternura do mundo”, digitando seus encontros com o invisível! Carnaval de rua onde? As ruas estão poluídas pelo medo constante de uma agressão, um assalto e tudo o mais?

Mundo maluco? – Maluco não seria o Carnaval tirando do sério muita gente de responsabilidade para viver o tipo contrário à sua personalidade sisuda? – Meu Deus! É Carnaval e só nos resta brincar do “faz de conta” e ler muito jornal que ainda conta histórias saudosista do período de Momo. Vamos formar o bloco dos... (fica a critério do leitor o nome do bloco).

Feliz carnaval para todos e “viva o Zé Pereira!”.