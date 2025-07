Salvem os jumentos!

Desde que o mundo é mundo, a impiedade acompanha a história humana . Aí está ela até hoje, materializada nas sucessivas guerras, na fome e desigualdades que grassam por todo o planeta através dos tempos. A mesma impiedade se manifesta, infelizmente, contra os seres irracionais que deveriam merecer, de nossa espécie, respeito e tratamento digno. No Brasil, infelizmente, há tempos assistimos a uma absurda matança dos jumentos, animais tão ligados às origens e à história econômica e social nordestina.

Reportagem recentemente publicada por este jornal nos apresenta um quadro vergonhoso da situação desses asininos, tão importantes outrora no dia a dia dos sertanejos e hoje mortos para alimentarem, em forma de gelatina, pasmem, os chineses! Domesticado há cerca de 7 mil anos, o jumento (ou Equus asinus, seu nome científico) auxilia o homem desde então e sua importância é celebrada pelo próprio cristianismo. Àquele animal é atribuído o transporte da Sagrada Família durante a fuga para o Egito e na chegada de Cristo a Jerusalém, conforme os relatos bíblicos. Desde sua domesticação, a relação do homem com o jumento foi intensa. Sempre dóceis e muito trabalhadores, a os jumentos chegaram aos milhões, inclusive aqui e, em especial, no Nordeste. Aqui tiveram defensores como o padre Antônio Maria (1919-2003), que escreveu o livro “O Jumento, Nosso Irmão” e fundou o Clube Mundial do Jumento; e o Rei do Baião, Luiz Gonzaga(1912-1989), que eternizou e celebrou musicalmente a importância do jumento para nossa região.

Infelizmente, com a passagem do tempo, as motocicletas tomaram o lugar dos jumentos nas atividades praticadas no sertão. Estes, depois de explorados e maltratados à exaustão durante anos, hoje são abandonados à própria sorte ou atropelados à beira das estradas, covardemente, pela crueldade de muitos. Depois de todos os bons serviços prestados aos sertanejos, eis a “paga” que recebem os jumentos: a de serem abatidos e de terem suas peles transformadas em gelatina medicinal, chamada de eijao pelos chineses. Dados da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos apontam que, entre 1996 e 2025, o Brasil perdeu 94% de seu rebanho de asininos (bestas, burros e jumentos). Além disso, em 2021 um estudo publicado pela Revista Brasileira de Pesquisa Veterinária e Defesa Animal, da Universidade de São Paulo (USP), alertou que o país não tem fazendas de reprodução.

Antes de serem abatidos, os animais sofrem maus tratos, desnutrição e abandono. A continuar tal ritmo de abate, logo a população local entrará em extinção. Essa demanda chinesa pelos jumentos colocará mundialmente em risco a própria espécie e, até 2027, conforme as estimativas, 6,8 milhões desses animais serão abatidos. Na África, países como a Nigéria, Tanzânia e Quênia adotaram medidas restritivas ao abate , decisão que foi aprovada por todos os demais países da União Africana em fevereiro deste ano. No Brasil, dois projetos de lei tramitam para proibir a matança da espécie para o consumo de carne, sendo um na Câmara dos Deputados e outro, na Assembleia Legislativa da Bahia. Animais de criação que servem para o trabalho e até para a companhia das pessoas, os dóceis e inteligentes jumentos jamais mereceriam tal final. Expresso, mais uma vez, toda a minha indignação e tristeza, na esperança de que engrosse a corrente de defensores desses queridos e inocentes animais. Que Deus nos ajude nesta luta!

Gilson Barbosa é jornalista