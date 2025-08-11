Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Salário “por fora” é cilada

Aparentemente, tem-se a impressão de que é um bom negócio para ambos. Não é bem assim

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Uma prática ainda persistente no mercado de trabalho é o pagamento do chamado “salário por fora”. Isso ocorre quando o trabalhador, em negociação contratual, propõe remuneração, a título de exemplo, no valor de R$ 5.000,00, e o empregador faz contraproposta condicionando a aceitação do valor pedido, desde que seja posto, em carteira de trabalho, montante inferior (digamos, de R$ 2.000,00) e o restante (R$ 3.000,00) “pago por fora” (sem constar no contracheque).

Aparentemente, tem-se a impressão de que é um bom negócio para ambos. Não é bem assim. O trabalhador, em situações como esta, deixará de ter sua remuneração real (R$ 5.000,00) como base para cálculo dos depósitos mensais que o empregador deve proceder na conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e no recolhimento ao INSS (utilizado, posteriormente, como base no cálculo médio do valor da aposentadoria).

Com base no mesmo exemplo, em vez de R$ 400,00 mensais (8% de R$ 5.000,00), o recolhimento será de R$ 160,00 (8% de R$ 2.000,00). Multiplique-se a diferença mensal (R$ 240,00 a menos) na conta do FGTS por todos os meses que durar o contrato e facilmente se verá que o saldo, ao final, será bem menor do que deveria. Em cinco anos (60 meses), essa diferença será de R$ 14.400,00 a menos. Isso sem mencionar a multa de 40% sobre o total recolhido quando a dispensa do trabalhador ocorre sem justa causa.

Seria, então, bom negócio para o contratante? Também não é bem assim. Por mais que, na hora da negociação, o empregado tenha concordado, quando encerra o contrato é comum ele pedir judicialmente o reconhecimento da remuneração real e o pagamento das diferenças a que teria direito se a anotação tivesse sido fidedigna.

As chances de sucesso neste tipo de processo dependem, basicamente, da comprovação que disponha de suas alegações. Verificado que era de fato este o salário praticado, a pretensa vantagem do contratante se tornará desvantagem: terá que proceder, de uma só vez, ao pagamento de toda a suposta economia feita ao longo do contrato, com juros e correção monetária. Este tipo de fraude prejudica também Governo e sociedade, tanto na manutenção da Previdência Social quanto pelo fato de que os recursos do FGTS se destinam a obras de habitação, saneamento e infraestrutura. O barato pode sair caro para todos.

Jornalista
Colaboradores

Salário “por fora” é cilada

Aparentemente, tem-se a impressão de que é um bom negócio para ambos. Não é bem assim

Valdélio Muniz
Há 49 minutos
Presidente da OAB-CE
Colaboradores

11 de agosto: Advocacia como pilar da justiça

Em uma sociedade democrática, os advogados não atuam apenas nos tribunais, mas também como agentes de acolhimento e de mediação de conflitos, contribuindo para a construção de um país mais justo e plural

Christiane Leitão
Há 50 minutos
Jornalista
Colaboradores

E viva o Dia dos Pais!

Gilson Barbosa
10 de Agosto de 2025
Maria Homem é psicanalista
Colaboradores

Ser pai é escolher ficar

Maria Homem
10 de Agosto de 2025
Médico urologista
Colaboradores

Inimigo silencioso: precisamos falar sobre o câncer de bexiga

A presença de sangue na urina (hematúria) sem dor é o principal sintoma. Muitas vezes, o sangramento só é perceptível ao microscópio, tornando tão cruciais os exames de rotina

Emanuel Veras
10 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: O Barão de Itararé

Gonzaga Mota
09 de Agosto de 2025
André Barbosa é secretário municipal de Relações Comunitárias
Colaboradores

Agente de Relações Comunitárias: participação e responsabilidade

André Barbosa
09 de Agosto de 2025
Iara Mastine é psicóloga
Colaboradores

Infância: tempo de descoberta, não de desempenho

Iara Mastine
08 de Agosto de 2025
Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing
Colaboradores

Como as experiências se tornam um elo entre marcas e pessoas

Ana Luiza Ramalho
08 de Agosto de 2025
Lucelmo Lacerda é pesquisador
Colaboradores

APAEs não são coisa do passado

Lucelmo Lacerda
07 de Agosto de 2025
Ítalo Bandeira é especialista em planejamento tributário
Colaboradores

Utilização dos Créditos de ICMS após a Reforma Tributária

Ítalo Bandeira
07 de Agosto de 2025
Everton Schultz é executivo
Colaboradores

A paternidade como forma de escuta, coragem e presença

Everton Schultz
06 de Agosto de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Fechamento de agências bancárias

Blesser Moreno
06 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Viver de débito é sina de milhares de brasileiros

Gregório José
05 de Agosto de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Ouro digital: alunos versus IA

Davi Marreiro
05 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra é bom negócio?

O impacto do cumprimento de horas extras vai além da imediata repercussão financeira

Valdélio Muniz
04 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Respeito e soberania

a tarifária e comercial com o mundo inteiro, colocou o Brasil como alvo preferencial. O governo brasileiro trata a questão com seriedade, mas, acima de tudo, exige respeit

Gilson Barbosa
04 de Agosto de 2025
Presidente do Sindicato das Autoescolas
Colaboradores

ABCDetran: inclusão que transforma vidas no trânsito e na cidadania

Eliardo Martins
03 de Agosto de 2025
Eurinice Cristino é pediatra
Colaboradores

O papel dos pets no desenvolvimento infantil

Eurinice Cristino
03 de Agosto de 2025
Vandick Queiroz é ortopedista
Colaboradores

Café pode causar osteoporose?

Vandick Queiroz
03 de Agosto de 2025