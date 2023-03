Sabrina, a perseverante

Histórias de luta, perseverança e determinação sempre são enriquecedoras e ainda mais motivadoras quando os que as vivenciam atingem suas metas, a despeito de todas as agruras e adversidades que enfrentam. É o caso da jovem Sabrina da Silva Santos, 20 anos, nascida na pequena Itinga do Maranhão (MA). Caçula de sete filhos do casal João Pinheiro Santos (lavrador e pescador) e Maria de Fátima Nascimento da Silva (dona de casa e analfabeta), após 16 tentativas em busca do sonho de passar no vestibular para Medicina em diversos Estados brasileiros, finalmente ela obteve a aprovação tão desejada. Sabrina foi aprovada na Universidade Federal de Roraima (UFRR), considerado um dos mais disputados do país nessa área. Aluna de escola pública em sua cidade natal, aos 14 anos mudou-se para São Luís (MA), em busca de seu objetivo. Morou com uma senhora que a acolheu como filha, continuando a estudar e desde cedo trabalhando como cabeleireira e designer de sobrancelhas, além de dar aulas de reforço para obter seu próprio dinheiro e, assim, pagar o cursinho que a levou a persistir na busca do sonho. Sua constante dedicação pelos estudos levou-a a obter o apoio de uma organização não governamental que assiste jovens de baixa condição financeira e dá-lhes apoio, oferecendo-lhes a estrutura necessária para que possam fazer provas em outros locais.

Foi assim que Sabrina chegou a fazer provas em pelo menos 12 Estados, até a conquista da vaga na UFRR. Foi, inclusive, aprovada para Odontologia na prestigiada Universidade de São Paulo (USP). Porém, obstinada como sempre foi, não desistiu de ser uma futura oncopediatra, pois deseja tratar crianças com câncer. A jovem soube de sua aprovação por meio de um aplicativo do celular, que lhe permitiu ouvir a Rádio Universitária em Boa Vista no dia em que a lista de aprovados foi divulgada. Ao lado dos pais, em sua humilde casa, viveu a emoção de ouvir seu nome naquele instante, coroando todos os seus esforços. Sua vitória até já inspirou a mãe a se alfabetizar. Seu exemplo é estimulante para muitos em semelhantes condições. Jamais esmoreceu. Sabrina, com certeza, será uma grande médica!