Ruptura na civilização

Aproveitei o final de março de 2023 para reler e analisar a conhecida obra de Alvin Toffler, autor e conferencista consagrado, responsável por livros importantes como “Choque do Futuro”, “A Terceira Onda” e “Previsões e Premissas”. O conhecimento do pensamento de Toffler é importante para aquelas pessoas que desejam entender os processos histórico, econômico, social e político. De acordo com a sua linha de raciocínio, a primeira onda de mudança na sociedade ocorreu há 10 mil anos com a revolução agrícola; posteriormente, há pouco mais de 300 anos, ocorria a revolução industrial, motivando conflitos sociais e políticos, o que causaram a segunda onda de mudança e agora estamos vivendo uma nova e complicada transição, levando-se em conta os aspectos contemporâneos da tecnologia, do conhecimento, das fontes energéticas, do narcotráfico, de corrupção, da ausência de paz, da violência, do crescente desajuste familiar, da falta de solidariedade, das desigualdades, enfim de fatores que nos conduzem a uma outra ruptura. Estas ideias vêm provocando controvérsias.

Toffler não se apoia em bases ideológicas, citando contudo, a falência do capitalismo e o fracasso do comunismo. Todavia, defende transformações econômicas e sociais de largo alcance. Ademais, ressalta que os conceitos de política esquerda/direita estão superados, principalmente em razão do rápido desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, Alvin Toffler ressalta com ênfase: “O futuro do mundo permanece ligado ao progresso da democracia”. Diante das ideias “Tofflianas”, podemos deduzir questionamentos extremamente preocupantes, dentre os quais merecem destaque: a) a diferença de rendas entre as regiões mais pobres (África tropical, Ásia do Sul, países andinos, Nordeste brasileiro etc) e as ricas da OCDE não para de aumentar, o que torna o mundo inaceitável; b) o endividamento de todos os países pobres; c) a educação é uma política primordial, sem a qual não há democracia.

Sem dúvida, quem não recebeu um mínimo de instrução, não é uma pessoa livre; e d) para nós brasileiros, cerca de 50% dos 220 milhões de habitantes do Brasil estão fora da sociedade moderna e um terço de nossa população tem uma renda abaixo de um Salário Mínimo. O desenvolvimento integrado e sustentável do Brasil, como de qualquer outro país, somente ocorrerá na medida em que haja uma participação intensa e responsável dos diversos segmentos da sociedade. Por fim, vivemos num mundo cheio de incertezas, injustiças e conflitos inadmissíveis, em razão, creio eu, da supervalorização dos valores materiais e do reduzido nível de sentimento espiritual. Precisamos eliminar o ódio e a vingança, pois nada constroem.