Rumos da CPI no Congresso

Com a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito em torno da Covid-19, no Senado Federal, vislumbra-se um acirrado debate entre oposicionistas e governistas, em clima de inevitável beligerância, como sempre aconteceu em iniciativas com essa complexidade, quando se confrontarão lideranças contra e pró governo, na busca da elucidação de fatos delituosos que, por desventura, hajam ocorridos na presente gestão.

Quem, no passado, presenciou a atuação de órgãos dessa relevância, tem autoridade para prognosticar embates imprevisíveis, que poderão paralisar os trabalhos ordinários, com prejuízos ao andamento de matérias do dia a dia, muitas das quais com reflexos na vida econômico-financeira do País, por mais moderados que possam vir a ser os temas trazidos à colação.

Além disso, os trabalhos quotidianos sofrerão compulsoriamente embargos na Ordem do Dia, acarretando danos incalculáveis ao correto desempenho das atividades legislativas, em detrimento dos interesses da máquina pública, que deve preponderar entre os encargos congressuais.

Com a evidente exasperação de ânimos, os enfrentamentos oratórios entre parlamentares da base governamental e integrantes da oposição repetir-se-ão, aflorando uma disputa prejudicial à atuação das duas Casas Legislativas, com ressonância direta nos veículos da mídia nacional e regionais.

O próprio presidente Jair Bolsonaro será chamado a sugerir posicionamento a seus seguidores, em alguns instantes devendo haver convocação de ministros e outras autoridades do Executivo, o que desfavorece a votação de proposições que tragam benefícios à nossa coletividade.

Os presidentes do Senado e da Câmara certamente serão instados a emitir opiniões pessoais, tendo como objetivo maior evitar o prolongamento de discussões ásperas, que terminem por tisnar a imagem de instituições públicas que, habitualmente, demonstraram postura retilínea no trato de interesses do povo brasileiro.

Numa pregação tendente a pacificar tais controvérsias, não será demais relembrar a máxima segundo a qual “a fé anda de mãos dadas com a esperança...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte