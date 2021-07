Rota das Falésias une turismo e natureza no Ceará

Legenda: Acrísio Sena é deputado estadual pelo PT Foto: AL-CE

No final de junho, a Assembleia Legislativa aprovou projeto que institui a Rota das Falésias como o novo circuito turístico do estado do Ceará. Como autor da matéria, preciso ressaltar a importância da Rota, que deve abranger os municípios de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí, no Litoral Leste.

A ideia é amplificar o binômio “sol e paia” com itens como gastronomia, artesanato e manifestações culturais da região, que oferece ainda opções como trilhas em manguezais, dunas e atividades náuticas – windsurf e kitesurf – realizadas em lagoas, rios e mar. Isto deve potencializar a atração de visitantes interessados no ecoturismo, turismo esportivo e de lazer.

O roteiro, elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) do Ceará, trabalha 35 praias e cerca de 600 empreendimentos espalhados pro 215km de litoral, chegando também aos municípios potiguares de Tibau, Grossos e Mossoró – que possui aeroporto, assim como Canoa Quebrada.

A Rota das Falésias ressalta pontos de beleza natural daquela região do Estado, além de empreendimentos como hotéis e resorts, o que deve amplificar a geração de emprego e renda para a população que muitas vezes depende apenas do turismo, notadamente os micro e pequenos empreendedores.

Isso deve estimular a criação de novos negócios e a expansão dos já existentes, ampliando e qualificando serviços e equipamentos turísticos na região.

Isso ajudará a alavancar o setor do turismo, tão prejudicado com a pandemia. Trata-se de uma iniciativa que, com certeza, fortalecerá o comércio e os serviços locais e expandirá, ainda mais, o potencial turístico do Ceará.

Acrísio Sena

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa do Ceará