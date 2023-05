Rita , Rainha do Rock

Irreverente, autêntica, defensora de suas convicções, bem humorada , sem papas na língua e dona de grande senso de justiça . Principalmente, uma mulher de inquestionável, muito talento, que atraía multidões em seus shows pelo Brasil. Assim era Rita Lee Jones (1947-2023), a Rainha do Rock Brasileiro, desaparecida na noite dessa segunda-feira, 8 de maio, em seu apartamento em São Paulo, cercada pelo carinho do marido, Roberto de Carvalho, e dos três filhos, como tanto desejava. A paulistana de Vila Mariana, nascida em 31 de dezembro de 1947, era filha do dentista Charles Jones, filho de imigrantes norte-americanos, e da pianista italiana Romilda Padula Jones. Sua mãe, à medida que Rita crescia, incentivou-a a estudar piano e a cantar com suas irmãs.

Quando chegou aos 16 anos, integrou o trio feminino Teenage Sisters, apresentando-se em festas de escolas. Num desses eventos, as garotas foram descobertas pelo cantor e produtor musical Tony Campelo (1936-), que as chamou para participar, como backing vocals, de diversas gravações. Juntamente com Arnaldo Baptista (1948-) - com quem ficou casada de 1968 a 1972 - e Sérgio Dias (1950-), irmão de Arnaldo, formou o famoso grupo Os Mutantes, no período de 1966 a 1972. O grupo seria fundamental durante o movimento musical conhecido como Tropicalismo, participando da gravação de “Domingo no parque”, um dos primeiros sucessos de Gilberto Gil, no III Festival de Música Brasileira da TV Record, de São Paulo, em 1968. Os Mutantes se tornaram o grupo brasileiro de maior reconhecimento internacional ao longo do tempo, por músicos importantes. Entre eles, Kurt Cobain (1967-1994) e David Byrne (1952-). Nesse período, considerado o de maior êxito da banda, Os Mutantes também participaram de “Tropicália ou Panis et Circensis”, disco fundamental do tropicalismo, lançado em 1968.

Depois de Os Mutantes, após sua separação de Arnaldo Baptista, em 1972, Rita seguiu carreira solo, inicialmente com o grupo Tutti Frutti, gravando cinco LPs, como Fruto Proibido (1975), onde despontaram os sucessos “Ovelha Negra” e “Agora só falta você”. Em 1979 iniciaria sua parceria com o atual marido, Roberto de Carvalho, firmando-se definitivamente na carreira e alcançando naquele mesmo ano, com o álbum Rita Lee, no qual gravou canções de pop rock, sucessos como “Mania de Você”, “Chega Mais” e “Doce Vampiro”. No ano seguinte, com outro LP e título homônimo, novamente explodiria nas paradas com “Lança perfume” e “Baila comigo”, entre outras canções. Rita já divulgava popularmente o rock antes mesmo do fenômeno que marcou o ritmo no Brasil nos anos 80. Outros discos de destaque foram Saúde (1981) e “Rita e Roberto” (1985). Em 2001, ela ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa, com o disco “3001”. Seu último show aconteceria em 28 de janeiro de 2012, no Festival de Verão de Sergipe, quando discutiu com um policial, foi presa por desacato a autoridade e conduzida a uma delegacia, sendo depois liberada. Rita, vegana e defensora dos direitos dos animais, envolveu-se em diversas polêmicas ao longo da vida, até mesmo de natureza política.

Em maio de 2021, foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo e, desde então, submeteu-se aos tratamentos indicados, oscilando entre períodos de superação da doença e de complicações. Nos últimos tempos, enquanto a saúde lhe permitiu, dedicou-se a cuidar de sua pequena horta e dos animais que adotou, em seu sítio, no interior de São Paulo. No ano passado, recebeu o Grammy Latino de Excelência Musical, pelo conjunto de sua obra. Rita lançou sua autobiografia em 2016 e, já em 2023, um novo livro, narrando detalhes de seu tratamento contra o câncer de pulmão detectado em 2021. Ela, que arregimentou legiões de fãs ao longo da carreira por todo o Brasil e até em países como os Estados

Unidos, assim como na Argentina e outras nações sul-americanas, teve uma carreira marcante, com 40 álbuns gravados – seis com Os Mutantes e 34 na carreira individual, sendo “Reza” o último, lançado em 2012. Defensora da liberdade e independência femininas, Rita é mais um desses grandes nomes de uma geração privilegiada, de enorme e inquestionável talento, que começa a desaparecer, sem que o mesmo nível de qualidade, inspiração e criação – à parte honrosas exceções – se estenda às gerações subsequentes. Vá em paz, grande Rita Lee!