Riqueza da linguagem

Quem nunca ouviu alguém dizer (ou até mesmo comunga da ideia de) que a Língua Portuguesa é muito complicada e cheia de regras? Minha paixão pela “última flor do Lácio” (como Olavo Bilac, 1865-1918, definiu nosso idioma) pode até me tornar suspeito para opinar, mas ouso sugerir que a vejamos, na verdade, como uma das mais belas e ricas línguas existentes.

Filha do latim, possui admirável polissemia (qualidade de oferecer a uma palavra ou expressão uma multiplicidade de sentidos/significados), conforme o contexto em que esteja empregada. Isso, por si, já deve ser motivo de orgulho e admiração. Por que não nos desafiarmos a vê-la (e reestudá-la) com outro olhar?

Talvez o modo como a ela fomos apresentados (mera obrigatoriedade e cobrança de alcançar uma nota mínima para aprovação) explique, em parte, uma quase ojeriza injustificável pelo patrimônio cultural e símbolo de nossa nação que é a língua. Mas nunca é tarde para (re)descobrirmos o amor por ela.

É possível aprendê-la com mais vigor e menos sofrimento se dermos a ela a verdadeira importância e beleza que possui e se nos habituarmos à leitura (de diferentes gêneros textuais, começando pelo que mais admiramos e captamos) e ao seu reestudo espontâneo, sem pressão ou cobrança externa. Na prática, é importante observar a aplicação das regras que não se propõem a aborrecer ninguém, mas tão somente a conferir uma identidade que a diferencie de outras.

Assim como no Direito, há profissionais apegados ao extremo à literalidade das regras (chamados positivistas, seguidores de Hans Kelsen, jurista e filósofo austríaco) e outros que entendem que, para fazer Justiça de verdade, em certas situações, é preciso sobrepor princípios norteadores da criação e aplicação das regras com a mesma força normativa delas (os principiológicos), também no estudo da língua há divisão entre gramáticos e linguistas (afora os filólogos).

Para gramáticos, interessam as regras aplicáveis à língua padrão (culta), enquanto linguistas valorizam todos os fenômenos linguísticos, o que, para os primeiros, seria relativizar as regras. Particularmente, não vejo o reconhecimento de linguagens peculiares a determinadas gerações, categorias profissionais ou comunidades específicas (dialetos) como desprezo à língua-mãe, mas como constatação de que a riqueza do idioma e sua complexidade abarca, em si, uma diversidade natural que há de ser entendida e valorizada em cada contexto e na finalidade da comunicação e não, simplistamente, classificada como erro.

Valdélio Muniz é jornalista