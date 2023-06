Devo ao meu amigo Brito, funcionário do Banco do Brasil, sertanejo da gema lá das bandas de Simões, cidade do Piauí, e admirador, como eu, de Gonzagão, a inspiração para este artigo. Ele me presenteou com os versos históricos da canção “Riacho do Navio”, que me levaram a escrever sobre esses três monstros sagrados da música popular regional: Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira e Zé Dantas. Os três vivem na memória coletiva nordestina.

Vou iniciar dando a prioridade a Zé Dantas e seus versos do “Riacho do Navio”. Desde jovem, Zé Dantas mostrava sua inclinação para música. Saiu do sertão pernambucano para o Recife para estudar, pois a meta do seu pai era formá-lo em medicina, o que de

fato ocorreu. Em Recife encontrou-se com Gonzagão, ao qual mostra algumas de suas composições. Zé Dantas solicitou, então, ao Rei do Baião para não divulgar seu nome, pois era um pedido de seu pai que não queria misturar música com seus estudos em

medicina.

Luiz Gonzaga ficou encantado com as músicas de Zé Dantas. Tocou a divulgação dessas canções para frente. Até que não resistiu e começou a “dar os nomes aos bois”, como se diz no Nordeste. Por essa época dois fatos marcaram a vida da dupla Luiz Gonzaga/Zé

Dantas. Humberto Teixeira, outro grande nome da música popular nordestina, compõe “Asa Branca” e “Estrada de Canindé,”. Zé Dantas para não ficar atrás compôs “A Volta da Asa Branca” e “Riacho do Navio”. Estas, são os verdadeiros caminhos sofridos da gente do Nordeste. Tudo isso com as bênçãos do Padre Cicero, o Santo do Juazeiro e São Francisco, o Santo de Canindé.

Mas o que é o “Riacho do Navio” de Zé Dantas? Trata-se de um riacho, curso d’água temporário, afluente do Rio Pajeú, que recebeu esse nome por causa de uma pedra – localizada na Fazenda Algodões, na zona rural de Floresta – que, dizem, lembra um navio. Foi essa formação rochosa que inspirou Zé Dantas a compor, em 1955, a música “Riacho do Navio” Mais adiante, na divisa entre Floresta e Itacuruba/PE, o Pajeú derrama as suas águas no Rio São Francisco, que segue o seu curso até desaguar no Oceano Atlântico.

José de Sousa Dantas Filho foi, portanto, um dos maiores parceiros do Rei do Baião. Zé Dantas nasceu em Carnaíba (PE). Porém, seus pais tinham uma fazenda no município de Betânia (PE), que era cortada pelo Riacho do Navio. Isso serviu de inspiração para o compositor criar a canção homônima. Em verdade, uma obra-prima do cancioneiro popular, a revelar a enorme sensibilidade do genial Zé Dantas. De forma metaforizada, a música propõe a filosofia de voltar para o simples, quando sugere que "se eu fosse um peixe, trocaria a imensidão do mar pela simplicidade do Riacho do Navio.”

Ao ir "direitinho pro Riacho do Navio", teria vida singela, para ver o seu "Brejinho" (nome da fazenda de seus pais), onde encontraria a passarada, as caçadas, as pegas-deboi etc. Se bem observarmos, o tal “peixe” de Dantas transcende a figura do seu criador. Esse peixe corajoso e lutador representa bem o homem do campo, o sertanejo sofrido, que, na contramão do fluxo migratório, ou seja, "ao contrário do rio", guarda no fundo da sua alma o desejo de retornar ao seu torrão natal; “saindo lá do mar, pro Riacho do Navio, um lugar sem rádio e sem notícias das terras civilizadas". Que linda poesia popular.! Salve Zé Dantas e o Rei do Baião! OBS – Dentre as centenas de músicas que Zé Dantas nos encantou, destaco essas 12 músicas que ficaram imortalizadas: Sabiá, O Xote das Meninas, Vem Morena, A Volta da Asa- Branca, A Letra I, Forró de Mané Vitor, Dança da Moda, Riacho do Navio, Cintura Fina, Algodão, e Paulo Afonso.

