Revistando e reinventando lugares da nossa cidade

Todos nós temos nossas memórias afetivas que nos remetem a lugares de nossa infância e juventude, sempre foi assim e assim será. Infelizmente, em nossa querida fortaleza, assistimos ano a ano a destruição de prédios, casarões e lugares que nos traziam lindas lembranças. Não existe em nossa cidade uma cultura de conservação do nosso patrimônio histórico, artístico e arquitetônico. Tudo é destruído e apagado de nossa memória. Se você fizer uma visitação em fotos antigas de nossa cidade, verá uma cidade completamente desfigurada, sem memória.

Apenas o lucro e a especulação é o que importa. Quero fazer aqui uma ressalva aqueles que ainda hoje lutam para que alguma coisa seja feita para que não percamos tudo de uma vez. É terrível para nós a perda dessa identidade cultural e dessa memória afetiva. Quando isso acontece, nós nos tornamos Macunaíma, de Maria de Andrade, que foi para cidade grande, pendurou sua consciência numa árvore da floresta e quando retornou a perdeu. Conosco acontece o mesmo, ao andarmos em nossa cidade, não sabemos mais onde estamos porque perdemos muitos de nossos pontos históricos de referência.

Precisamos nos reencontrar, salvar e conservar o que sobrou do nosso patrimônio arquitetônico e cultural. Para não dizer que não falei das flores, vou dar uma pequena contribuição para que nossos lugares sejam revitalizados e reinventados. Que tal nós transferirmos todas as secretarias temáticas e órgãos da prefeitura de Fortaleza para o centro da cidade? Poderíamos recuperar e ocupar vários prédios abandonados, fazendo parcerias com os governos federal, estadual e também com entidades privadas. Isso daria uma grande alavancada no comércio do centro, além de haver uma revitalização.

Que tal nós transformarmos nossa Academia Cearense de Letras em uma nova Padaria Espiritual? Seria bem mais revolucionário termos os novos padeiros espirituais ao invés de chatice dos imortais... Continuando esse passeio, que tal nós transformamos o monstrengo do Aquário da Praia de Iracema no Museu da Abolição? Seria uma revisitação ao lugar onde o jangadeiro Chico da Matilde se revoltou e não mais transportou os escravos dos navios negreiros até a praia. Bem que o nosso genial arquiteto Fausto Nilo poderia fazer um projeto arquitetônico para adaptar o que já existe lá em algo mais simples, e assim integraríamos o complexo cultural do Dragão do Mar com a Praia de Iracema. Para terminar o passeio, que tal nós transformamos o Mausoléu do Palácio da Abolição, num memorial dos heróis cearenses que morreram lutando contra a ditadura militar de 1964?

Aqui ficam minhas sugestões e vamos juntos reinventar nossa cidade.

Marcos Alencar é corretor de imóveis