Reverência à Defensoria Pública-CE

Convidado pela Assembleia Legislativa para participar de comemoração vinculada à história da Defensoria Pública cearense, foi-me confiada a tarefa de fazer um retrospecto sobre essa conceituada instituição, sempre relembrada pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade, com ressonância em atividades que dignificam a atuação de seus membros, inseridos nos dispositivos constitucionais que, no Congresso, me dispus a patronear, nas comissões e no Plenário, hoje, espelhados em programação seguida à risca, nacionalmente

Ainda como Senador, defendi postulações dessa imprescindível categoria jurídica, com decisões de caráter nacional, a começar pela própria Constituição de 88, onde se encontram explicitadas as diretrizes da Defensoria da União e suas congêneres, nos Estados.

Tanto no âmbito da Câmara, quanto do Senado, pude obter modificações ao longo dos debates para criação do respectivo órgão, compelindo às Unidades Federadas a assimilar tais inserções, visando um aperfeiçoamento que aos poucos se configurou em normas essenciais à correta aplicação da Justiça.

Em termos de Ceará, a homenagem que realçou a atuação de nossa Defensoria foi algo que positivou a sua imagem de competência, que os seus dirigentes – passados e presentes – e servidores souberam impor, com o objetivo de cumprir o lineamento basilar, para que leis ordinárias não se afastem dos princípios que inspiraram a legislação vigorante, que segue os ditames da Carta Cidadã, da qual sou signatário.

Na solenidade, levada a efeito recentemente, ficou patenteado o padrão de eficiência de seus integrantes, cada vez mais buscando o aprimoramento de preceitos suscetíveis a atualizar-se, sem excessos, observadas sempre as disposições legais.

Merece, pois, reverências a Defensoria Pública do Ceará, laureando o trabalho de tantos quantos, ao longo do tempo, conduziram equipe profissional atenta ao cabal cumprimento dos cânones prevalecentes.

Salve, portanto, essa modelar Instituição, historicamente enaltecida pela obediência aos seus deveres legais, postura legada por aqueles que tudo fizeram para vitalizar a proficiente Carreira de Estado, merecedora do nosso permanente reconhecimento.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte