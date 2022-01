Revendo Viçosa

Retornando à terra natal no crepúsculo da funesta pandemia que assola o orbe terrestre — tal “como a ave que volta ao ninho antigo, após longo e tenebroso inverno”, como cantou Luís Guimarães Jr. — encontrei Viçosa mais linda e encantadora. Experimentei a sensação que há mais de três séculos teve o Padre Antônio Vieira, quando a chamou de filha do mar das pedras.

Cartão de visita da terrinha, o “Céu”, com sua igrejinha de N. Sra. das Vitórias e, no alto da torre, a nova imagem do Cristo Redentor (visto que a original, confeccionada pelo arquiteto Balmes, de saudosa memória, tombada face ao enorme peso e já restaurada, encontra-se a cinco metros da igrejinha para gáudio dos memorialistas) continua emoldurando o berço de Tibúrcio e Beviláqua. Ali também no “Céu” o turista depara-se com vistoso restaurante, lojinhas de artesanato, ampla quadra para shows, sem falar no ambiente arborizado e florido que embevece a quantos o visitam.

Outro destaque da esplêndida Viçosa é a Lagoa Pedro II, com margens revestidas de boa alvenaria, cercada por longos canos e, a seu derredor, excelente piso apropriado para aprazíveis caminhadas.

Também nas imediações da urbe localiza-se o Estádio João Firmino de Souza, construído em amplo perímetro do antigo “sítio Passagem da Penha” que “seu” Souza, ainda na década de 1940, cedeu aos inesquecíveis craques do pebol Tavares e Pezão (Chiquinho Nogueira). Com paredes artisticamente pintadas, o estádio dispõe de amplo “hall” de recepção e também de luminárias para jogos noturnos.

Especial atrativo nos atuais dias é o “Pão da Vida”, misto de restaurante e panificadora, bastante elogiado por seus frequentadores tanto pela apetitosa e diversificada culinária como pela ambientação e excelente prestimosidade de seus funcionários. Fruto dos ideais filantrópicos de um grupo de jovens liderado por Everaldo Mapurunga, o “Pão da Vida” tem fins altruístas, eis que seus lucros são destinados a obras sociais como a “Escola do Pobre” de Oiticicas.

A religiosidade católica de Viçosa é a mesma dos áureos tempos de Mons. Carneiro — vigário de 1912 a 1939 — sacerdote a que se deve o já comentado “Céu”, bem assim a belíssima casa paroquial cuja vista deleita os que passeiam pela Praça Clóvis.

F. Silveira Souza é advogado e escritor