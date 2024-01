Réveillon da Paz e Pré-Carnaval de Fortaleza: legado que nos orgulha

Investir em arte e cultura como instrumentos de transformação e desenvolvimento econômico e social. Desta forma, ao assumirmos a Prefeitura de Fortaleza, em 2005, decidimos que as iniciativas culturais seriam umas das nossas prioridades. Por uma simples razão: arte e cultura transformam vidas de forma democrática e inclusiva. Por isso mesmo, seguindo a vocação da cidade, uma das primeiras ações foi criar a Secretaria de Cultura de Fortaleza. Em seguida, criamos a Secretaria de Turismo de Fortaleza.

Destaco aqui dois grandes projetos que nossa gestão deixou como legados para o calendário cultural de Fortaleza, que consolidamos e que é cumprido, bem ou mal, até hoje. Falo do Réveillon da Paz e do Pré-Carnaval de Fortaleza, dois eventos que, juntamente com outros, como o Aniversário da Cidade, geram emprego, renda, movimentam o turismo e a economia da nossa gente, coisa que antes não existia. Não reconhecer isso é usar de má fé e má vontade para com o governo revolucionário e transformador que fizemos.

Fortaleza nunca havia tido um evento público que unisse pessoas de todas as classes sociais. Mas o grande Réveillon de Fortaleza mudou essa história, reunindo até 1,5 milhão de pessoas de todos os cantos da cidade, em total clima de paz. Com todo respeito ao prefeito que me antecedeu, doutor Juraci Magalhães fez o Aterro da Praia de Iracema, mas não havia, como alguns querem fazer crer, uma programação de Réveillon que alavancasse, sobremaneira, o turismo de Fortaleza e gerasse renda para o nosso povo.

O Pré-Carnaval é outra iniciativa da qual tenho orgulho de dizer que foi nossa gestão que consolidou, ficando conhecido em todo o Brasil. Quando assumimos a gestão da cultura, blocos e agremiações carnavalescas dependiam de repasse da Funcet (não havia Secultfor). Mas não havia transparência e, por isso, criamos a política pública de editais. Em 2012, último ano da nossa administração, foi possível apoiar cerca de 60 blocos em toda a cidade.

Reitero que um dos primeiros compromissos da minha gestão com a cultura foi assegurar, no mínimo, 1% do orçamento municipal para esse setor, permitindo a sustentação dos editais públicos. O reforço orçamentário resultou numa média de 1,5% da Lei Orçamentária Anual. (LOA).

Por tudo isso, não tenho receio de afirmar: a consolidação do Réveillon e do Pré-Carnaval são importantes legados da nossa gestão para Fortaleza.

Luizianne Lins é deputada federal (PT/CE) e ex-prefeita de Fortaleza (2005-2012)