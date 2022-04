Reuniões online em condomínios estão regulamentadas

As reuniões virtuais são uma realidade em nossa vida. Trata-se de uma ferramenta que já existia antes da pandemia, mas ganhou notoriedade por conta das restrições às aglomerações e aos eventos sociais no lockdown. E agora é lei: essas reuniões online, no caso dos condomínios, possuem a mesma validade jurídica que as presenciais, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 9 de março, a partir do Projeto de Lei 548/19, do Senado Federal.

Essa lei possui alta relevância, porque estipula um marco virtual para a vida dos condomínios. Antes, não havia previsão normativa que garantisse a realização de reuniões virtuais de forma segura juridicamente. Hoje, já existe a possibilidade de os condomínios adotarem as assembleias online de maneira segura, para que os condôminos participem com todos os direitos. No entanto, a lei estipula critérios a serem observados, especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento do edital de convocação, que deve ser publicado de maneira transparente, prevendo as regras de acesso, permanência e encerramento das assembleias.

Também é importante ressaltar que a participação dos condôminos nas reuniões segue vinculada à adimplência, pois todas as regras previstas na convenção do condomínio devem ser cumpridas. É evidente que o morador pode entrar no momento da realização da videoconferência, no entanto, o seu direito à voz e ao voto só será garantido se ele estiver apto para votar, ou seja, quites com as taxas condominiais.

Outro esclarecimento trazido pela legislação federal é que os condomínios não são responsáveis por problemas na conexão de internet dos condôminos: o participante deve providenciar o sinal de internet e o bom funcionamento dos equipamentos (celular ou computador).

Diante desses fatores, conclui-se que a legislação vai trazer muitos benefícios, pois uma assembleia virtual bem organizada, bem conduzida e bem divulgada tende a ter uma efetividade muito maior do que a presencial, por ser mais objetiva e produtiva.

Wellington Sampaio é diretor jurídico da Associação das Empresas Administradoras de Condomínio do Estado do Ceará (Adconce)