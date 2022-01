Nesta última quinta-feira, (13), a advocacia do Estado do Ceará fora surpreendida com um ato de grande retrocesso promovido pela OAB/CE. Em sessão extraordinária, a nova gestão decidiu por retirar o direito já consagrado da advocacia cearense de votar nas listas de escolhas para preenchimento das vagas para desembargador pelo quinto constitucional.

Em tempos em que se prega união da classe, em tempos onde se busca a valorização de cada advogado e advogada do nosso Estado, a decisão da OAB/CE vai de encontro ao que fora defendido inclusive em campanha eleitoral, pelos que hoje fazem parte dos quadros diretivos, quando se fora ventilado como proposta para a classe a realização de consulta a toda a base da advocacia para preenchimento das listas de quinta constitucional. Estamos diante da primeira promessa não cumprida, já nos primeiros dias de gestão? Ao que tudo indica sim, o que é lamentável!

O certo é que não se pode comungar com tal expediente, a advocacia não pode e nem deve permitir que se espanque um direito seu, consagrado nos últimos anos de ser ouvida na escolha daqueles ou daquelas que ocuparão as vagas de desembargador(a) oriundos do quinto constitucional. A medida ora tomada, além de enfraquecer o processo, também acaba fragilizando e pondo em xeque nossa instituição, que prega um discurso da porta pra fora, mas da porta pra dentro age de forma inaceitável, violentando direitos, ideias e ideais da própria advocacia.

Assim, conclamamos a advocacia cearense a instar a OAB/CE para que traga a temática para uma ampla discussão, uma vez que a medida ora tomada, além de abrupta, atentou contra uma classe que teve seu direito de ser ouvida alijado, que de forma totalmente unilateral decidiu por cercear o meu, o seu, o nosso direito de votar em quem entendemos ser o melhor ou a melhor representante da advocacia para as vagas do quinto constitucional.

Sávio Aguiar é advogado