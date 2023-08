Retorno dos trabalhos legislativos

Após o retorno, nesta semana, das atividades parlamentares, os senadores e deputados estarão debatendo questões relevantes para o País, com as bancadas instruídas por orientações superiores quanto ao posicionamento sobre temas em discussão, todas conscientizadas para votar de acordo com as respectivas lideranças, num confronto entre situacionistas e oposição, cada grupo alinhando oradores para interpretar o pensamento partidário diante de proposições enviadas ao Parlamento pelo Governo Federal.

Já a 5 de outubro, certamente as atenções focalizarão o 35º aniversário de nossa Carta Magna, da qual este articulista se orgulha de posicionar-se como segundo signatário, já que a primeira assinatura é do bravo e inesquecível Ulysses Silveira Guimarães, a quem se deve a celeridade na elaboração processada em tempo hábil, inclusive, contando com a participação de várias equipes de colaboradores, que ofereciam sugestões para que se adotassem iniciativas capazes de robustecer o cunho popular, tudo consubstanciado em milhares de assinaturas, numa comprovação de que o Brasil inteiro acompanhava o andamento do importante Documento Básico, no qual se acham consolidados os justos anseios da comunidade nacional.

Diversas inovações passaram a representar o esforço de muitos patriotas para aprimorar o texto primitivo, com a inserção de Emendas suscitando a melhoria da redação original de alguns dispositivos, em seguida, chanceladas em atos solenes de votação, revitalizadora das nossas aspirações por democracia plena.

As alterações se fizeram necessárias para aprimoramento de alguns artigos e/ou parágrafos, ajustando-os às exigências de uma nova realidade, tudo se tornando indispensável à atualização de nossa Lei Maior, numa tendência que busca adequar a estrutura normativa brasileira.

Que desde já nos aprestemos para realçar algo que engrandeceu a vida democrática de nossa Nação.

Ademais, todos os subscritores da Carta Cidadã merecem o reconhecimento dos compatrícios, especialmente o incomparável “Senhor Diretas”, autêntico sinônimo de competência e patriotismo.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte