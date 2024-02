Retorno dos trabalhos congressuais

O Congresso Nacional retomará suas atividades na próxima segunda-feira, com uma pauta extensa de matérias governamentais a serem levada ao debate, especialmente medidas relacionadas ao setor econômico (regulamentação da Reforma Tributária, como por exemplo), incluindo outras proposições capazes de impulsionar o desenvolvimento e bem-estar de nossa Nação.

O ano, recém-terminado, como já comentado em artigo anterior, foi marcado por trabalhos intensos nas duas Casas, que se debruçaram na discussão de inúmeras proposições do Executivo, além de ampla lista de projetos da alçada parlamentar, num equilíbrio de votações que agregou interesses dos demais Poderes, com as sugestões dos verdadeiros representantes da comunidade.

Nessa próxima etapa poderá avançar o trâmite de questões populares, como segurança pública, infraestrutura e área social, tudo passando a compor a Ordem do Dia que, diante do tempo exíguo para zerar o calendário até a metade do ano, ensejará um esforço concentrado de todos os legisladores, talvez, com sessões efetivadas inclusive as segundas e sextas-feiras, com vistas a liberar os parlamentares para as articulações da disputa municipal.

Para quem vivenciou momentos semelhantes do Parlamento – a exemplo deste colunista –, esforços ingentes serão despendidos para que a pauta se esgote até meados de julho, já que no segundo semestre, como é habitual em ano de eleição, os trabalhos congressuais processam-se em ritmo menos célere, uma vez que deputados e senadores se deslocam para emprestar apoio aos postulantes a comandar cidades de suas bases.

Essa tem sido a disposição expressada pelos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, de pautar matérias sobre temas palpitantes, já que após a disputa eleitoral, a ocorrer em outubro, igualmente a outros anos de prélio, no pós-campanha sobrará tempo hábil apenas para as deliberações em torno do Orçamento Geral da União, evitando impacto negativo para finanças oficiais.

Os dirigentes do Legislativo deverão se mobilizar para evitar lapsos no cronograma de discussões, tendo em vista que são inúmeros os projetos que reclamam urgência da nacionalidade.

Que assim seja feito, para a satisfação de todos os brasileiros!

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte