Retomada na contratação de projetos é ótimo sinal para o mercado de TI

À frente de uma empresa que tem nos serviços de Tecnologia da Informação sua especialidade, a procura por projetos de desenvolvimento de maior complexidade representa um termômetro do nível de confiança do mercado no crescimento dos negócios e, de certa forma, na economia em geral.

Há alguns meses, quando ainda vivíamos o auge das indefinições trazidas pela pandemia e a vacinação no Brasil evoluía lentamente, era evidente o receio das empresas por este tipo de projeto - que envolve investimentos consideráveis e um maior compromisso com o fornecedor -, ainda que a urgência da transformação digital dentro das empresas fosse evidente.

Hoje, estou seguro em apontar que a aceleração da vacinação do Brasil, o otimismo em relação ao combate à COVID e as razoavelmente boas perspectivas para a economia - apesar da intensa crise política vivida pelo País - vêm contribuindo para que as empresas tenham a confiança de fazerem investimentos de médio e grande portes em desenvolvimento de TI.

Além de ser um cenário interessante para fornecedor, por ser um serviço com bom valor agregado, quem ganha mais ao optar por projetos de desenvolvimento é o cliente. Isso porque o expertise do fornecedor na identificação das demandas, o planejamento, a condução das fases por parte dos gestores, a alocação dos “squads” com os conhecimentos necessários e o acompanhamento das entregas, levando em considerações os SLAs acordados, fazem toda a diferença.

A empresa contratada, que deve ser bem selecionada, se responsabiliza por todas as partes do processo, dando aos gestores do cliente a liberdade para usar seu tempo em outras atividades. Não apenas a percepção do contratante será excelente, quanto o produto final, certamente, também.

O “aquecimento” da procura por projetos é um ótimo sinal para o mercado de TI de uma forma geral. Que continue assim rumo a uma retomada sólida e que impacte positivamente e todos os elos dessa cadeia, tão importante para a economia e geração de empregos em nosso País.

Romulo de Paula é sócio e diretor comercial da ART IT, empresa especializada em soluções e serviços de TI

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.