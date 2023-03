Retomada das pautas legislativas

Após a suspensão das atividades legislativas por uma semana, em razão do feriado prolongado de carnaval, o Congresso Nacional retoma a pauta de votações discutindo inúmeras proposições de parlamentares, ao mesmo tempo examinando projetos governamentais envolvendo o Ministério e outros órgãos, numa sequência de trabalho que revitalizará a rotina parlamentar, sob as vistas atentas de Lula da Silva, amparado por sua experiência de mandatos anteriores, quando dirigiu competentemente os destinos nacionais, com a chancela do Parlamento.

Diante da configuração de cargos escolhidos com acuidade, privilegiando a eficiência e dinamismo, sem delongas, o titular do Executivo demonstra plena disposição de caminhar em busca do necessário equilíbrio financeiro, que sempre prevaleceu nas suas gestões passadas, evitando primordialmente gastos que se sobreponham ao suporte orçamentário.

O deslocamento do nosso presidente a outros países, aponta para a sua intenção de ampliar os vínculos de proximidade com aqueles que poderão colaborar com algo que possibilite ao Brasil retomar a trajetória desenvolvimentista, já em curso através de iniciativas que passarão a compor um autêntico programa que atenda aos variados anseios de progresso e bem-estar social.

Por sua vez, o novo Congresso, recém empossado, envida esforços que espelham a ânsia de uma pauta intensiva de votações, destinando atenção maior a Estados e Municípios, numa recomposição que corrigirá alegadas faltas de recursos, agora compensadas para que todos principiem a identificar nova fase de realizações, num ritmo que contará com a participação direta do Poder Legislativo.

Nesses primeiros dias de março, a principal mobilização política se dará em torno da escolha dos presidentes de comissões técnicas, tanto no Senado quanto na Câmara, a partir de então, as deliberações assumirão um roteiro de maior fluxo, com a discussão de projetos que proporcionem melhores condições de vida aos estamentos da nacionalidade.

Se confirmados tais prognósticos, a porfia congressual deste ano proceder-se-á em prazos céleres, com os patriotas confiando numa aura de auspicioso avanço para as conquistas nacionais.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte