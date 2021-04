Resumo histórico

Legenda: Gonzaga Mota, professor aposentado da UFC Foto: Kid Jr

Karol Wojtyla (João Paulo II) nasceu no dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia. Filho de família modesta, cedo ficou órfão de mãe e, depois, quando estava com cerca de 20 anos de idade, faleceram seu irmão mais velho e seu pai. Um encontro com o cardeal Sapieha despertou em Karol a vocação pelo sacerdócio. Começou a estudar filosofia, idiomas e literatura.

Antes, porém, de ingressar no curso de teologia, trabalhou numa pedreira. A experiência de operário braçal o ajudou a conhecer de perto o cansaço físico, assim como a simplicidade, a sensatez e o fervor religioso dos trabalhadores e pobres. Posteriormente, com 22 anos de idade, ingressou no Departamento Teológico da Universidade Jaguelloniana. Com a idade de 26 anos, ordenou-se sacerdote, no Seminário Maior de Cracóvia.



Em 1958, foi consagrado Bispo Auxiliar de Cracóvia e, em 1964, passa a ser titular. Foi o primeiro Arcebispo de Cracóvia, e, com apenas 47 anos, o papa Paulo VI o fez cardeal. Com as mortes dos papas Paulo VI e, logo a seguir, de João Paulo I, o cardeal Karol Wojtyla foi eleito papa, no dia 15 de outubro de 1978.

Sua preocupação com as questões sociais e com a doutrina da Igreja; sua coragem e carisma; sua luta em favor da liberdade e da justiça; seu posicionamento contrário aos regimes autoritários; seu comportamento ecumênico; a valorização da família; a defesa dos direitos humanos; a procura incessante pela paz e suas peregrinações missionárias fizeram de João Paulo II um grande líder de destaque e respeito.

Podemos resumir a ação humanitária e eclesiástica de João Paulo II, na mensagem conhecida por todos nós da Oração da Paz, de São Francisco de Assis: “Senhor. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor...”

Em razão de sua pura e sincera atuação, o rito de beatificação, presidido pelo Papa Bento XVI, ocorreu em 01.05.2011, há 10 anos; já a cerimônia de canonização (São João Paulo II), em 27.04.2014, foi presidida pelo Papa Francisco.

Com certeza João Paulo II (18.05.1920- 02.04.2005), nosso querido João de Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo e coberto com o manto protetor da Santa Virgem Maria.

Gonzaga Mota

Prof. aposentado da UFC